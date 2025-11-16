Cajas municipales lanzarán su billetera digital en seis meses: ¿Qué incluirá?

Fepcmac proyecta que la billetera digital estará operativa entre marzo y abril del próximo año.

Las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) se alistan para ingresar de lleno a la competencia digital con el lanzamiento de una billetera electrónica, cuyo despliegue a producción está programado para dentro de seis meses. La Federación Peruana de Cajas Municipales (Fepcmac) informó que el proyecto avanza en su fase técnica y que ya cuenta con un cronograma definido.

La iniciativa está bajo la responsabilidad de John Sarmiento, gerente de Servicios Corporativos, y Martín Sanabria, gerente de Desarrollo y Promoción de la Fepcmac. Ambos coordinan la integración entre las cajas, la estandarización operativa y el trabajo con el proveedor tecnológico AS NET, Inteligencia Transaccional, una firma colombiana especializada en soluciones de pagos.

La billetera funcionará como una plataforma común para todo el sistema, aunque cada caja conservará su identidad visual y su oferta de productos. Los usuarios verán el logo de su entidad y podrán acceder a sus saldos, créditos y servicios desde un solo entorno, mientras que las transacciones se procesarán sobre infraestructura y contratos gestionados de manera centralizada.

El objetivo es construir un ecosistema que beneficie a todas las cajas, explicó José Osorio, director comercial de AS NET. Señaló que la billetera incorporará transferencias entre clientes de distintas entidades, pagos de servicios, venta de microseguros y otorgamiento de microcréditos digitales. Añadió que la aplicación tendrá funcionalidades comparables a las principales billeteras del país y permitirá negociar convenios con comercios bajo un modelo unificado.

Hoy el proyecto se encuentra en la etapa de definiciones técnicas e integración. Una vez firmado el alcance final, el desarrollo requerirá seis meses para su puesta en marcha. Con ello, la Fepcmac proyecta que la billetera estará operativa entre marzo y abril del próximo año.

Este esfuerzo había sido presentado inicialmente en 2023, cuando la Federación anunció una aplicación destinada a atender a casi 10 millones de clientes. Más tarde, en octubre de 2024, informó que el proyecto estaba en su fase final y que las pruebas de interoperabilidad arrancarían en el primer trimestre de 2025, con seis cajas ya incorporadas. Sin embargo, los plazos se extendieron y ahora la institución estima que el lanzamiento se concretará durante el primer semestre de 2026.

El movimiento ocurre en un mercado donde el uso de billeteras electrónicas continúa en expansión. Yape y Plin concentran la mayor parte de operaciones, mientras que alternativas como Agora Pay, BIM e Izipay YA avanzan en nichos específicos. Un estudio reciente de Experian revela que el 95 % de limeños usa billeteras digitales y destina alrededor de S/ 173 al mes en compras en línea.

En paralelo, el sistema cooperativo también acelera su transformación digital. La Fenacrep presentará el 26 de septiembre WalletON, la primera billetera para las COOPAC. La aplicación ya está disponible en Play Store como WalletOn de Coopac Norandino y suma unas cinco mil descargas.