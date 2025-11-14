HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Tecnología

La billetera móvil evoluciona: De simple pago a eje de la fidelización empresarial

La retención del cliente se ha convertido en el principal reto empresarial en Perú, a pesar de que cerca del 72% de la población adulta ya usa billeteras digitales para transacciones.

La IA convierte la billetera móvil en una herramienta estratégica para la retención de clientes.
La IA convierte la billetera móvil en una herramienta estratégica para la retención de clientes.

La evolución tecnológica en Perú se define por dos fuerzas: la adopción masiva de billeteras digitales y el auge de la Inteligencia Artificial (IA). Con una inversión que superó los US$ 50 millones en 2024, se estima que el gasto en IA se triplicará este año, con un foco claro en el retail y la banca.

El punto de encuentro de estas dos tendencias es el programa de fidelización. La tecnología no solo busca automatizar procesos, sino también hacer que la lealtad del cliente sea predictiva y personalizada. "En un país donde el uso del smartphone es masivo y la IA está dejando de ser una promesa para ser una realidad operativa, el Mobile Wallet de indigitall se convierte en el puente entre el análisis de datos avanzado y la acción directa sobre el cliente", indica Miguel Guibovich, Country Manager Perú & Chile de indigitall.

¡APPLE EN CRISIS! IPHONE 17 PRO NO LOGRA SUPERAR A HUAWEI NI A OPPO | TECHMOOD

PUEDES VER: SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales preparan su ingreso a Perú, ¿a qué clientes apuntan?

Programas de lealtad (H2)

La solución ya no se limita a digitalizar la tarjeta de puntos. La tecnología, como la ofrecida por la compañía indigitall, integra el Mobile Wallet con la IA para interpretar el comportamiento del consumidor y guiarlo durante el proceso de compra. Asimismo, permite el envío de ofertas personalizadas y notificaciones con la capacidad de usar geolocalización para impactar al usuario, cuando está físicamente cerca de un punto de venta. De esta manera, las empresas obtienen los siguientes beneficios:

  • Anticipar comportamientos: Utilizar modelos predictivos para saber cuándo un cliente está a punto de dejar de comprar y enviarle un incentivo específico y oportuno.
  • Personalizar el incentivo: Generar cupones y ofertas que no solo son geolocalizadas sino que están diseñadas para maximizar la probabilidad de canje.
  • Automatizar la experiencia: La gestión de tarjetas de membresía y cashback se convierte en un activo digital vivo, almacenado en el Apple Wallet o Google Wallet del cliente, mejorando la experiencia sin requerir intervención humana constante.

PUEDES VER: Billetera digital Takenos ingresa a Perú con una inversión de US$5 millones liderada por fondos de EE.UU.

El nuevo marco digital

Esta evolución es crucial en un país donde la penetración de smartphones supera el 91% en los hogares. Las empresas están entendiendo que su CRM debe trascender las apps propias o los SMS, para integrarse al ecosistema de pago y gestión más usado por los peruanos.

La implementación de la solución de indigitall promete beneficios tangibles para las empresas que buscan optimizar su Customer Relationship Management (CRM):

  1. Aumento de la retención: Incentivos directos y fáciles de canjear que motivan la recurrencia.
  2. Mejora del engagement: Comunicación en tiempo real y contextualizada (push al wallet) sin coste adicional de SMS.
  3. Reducción de costes: Eliminación de la impresión y gestión de tarjetas y cupones físicos.
  4. Analítica avanzada: Obtención de datos precisos sobre el comportamiento del cliente y la efectividad de las promociones.

Esta estrategia busca capitalizar la masiva digitalización en el país: la herramienta de Mobile Wallet permite a las empresas asegurar su presencia en el dispositivo más personal del cliente. Al transformar los programas de lealtad en activos digitales, indigitall facilita a las marcas una vía directa y fluida para mejorar sus tasas de retención y fidelización en el competitivo mercado peruano.

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales preparan su ingreso a Perú, ¿a qué clientes apuntan?

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales preparan su ingreso a Perú, ¿a qué clientes apuntan?

Billetera digital Takenos ingresa a Perú con una inversión de US$5 millones liderada por fondos de EE.UU.

Billetera digital Takenos ingresa a Perú con una inversión de US$5 millones liderada por fondos de EE.UU.

Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

