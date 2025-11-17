El proceso de devolución de aportes del extinto Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) continúa su curso. Si bien cerca de 363.000 exaportantes se han visto favorecidos con el pago de los Reintegros 3 y 4 hasta este momento del año, existen una serie de limitaciones que podrían complicar el panorama para el 2026. De acuerdo con la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf-Perú), la falta de recursos reduciría el universo de beneficiarios.

Y es que, el Poder Ejecutivo solo ha presupuestado S/385 millones de cara al próximo año que servirá para cancelar lo correspondiente a la Ley de Saneamiento Financiero de los Prestatarios del Banco de la Nación. En opinión de Jorge Milla, representante fonavista, dicho monto resulta insuficiente y provocaría que la devolución total tome alrededor de nueve años.

"Esto va a perjudicar el proceso porque tendremos que devolverle solamente a un pequeño grupo de fonavistas. Si nuestra proyección al próximo año era pagarle, por lo menos, a 600.000 fonavistas, eso se va a reducir a 100.000. Entonces, si tomamos en cuenta este monto o 120.000 por año, nos vamos a demorar nueve años más", enfatizó el dirigente.

Fonavi: presupuesto debería ascender a S/1.200 millones

Según contó Jorge Milla a este medio, la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc del Fonavi, unidad ejecutora de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), elaboró una propuesta técnica que considera un presupuesto aproximado de S/1.200 millones para garantizar la devolución de aportes en el 2026.

En detalle, estos recursos servirían para cancelar lo dispuesto en la Ley N° 29231, firmada por el expresidente Alan García en el 2008, que estableció la condonación de la deuda de los prestatarios del Banco de Materiales (S/384 millones 458.617). Ellos no podían asumir esta obligación financiera porque se encontraban en situación de pobreza y afrontaban el impacto de los desastres naturales.

En segundo orden, lo presupuestado por la Secretaría Técnica cubriría la ejecución de lo dispuesto en los artículos 7,8,9,10,11 y 12 del Título II del Decreto Legislativo N° 1359, que estipula la subrogación de la deuda de las empresas prestadoras del servicio de saneamiento municipal, toda vez que tienen pendientes créditos directos al Fonavi por la suma de S/552 millones 152.444.

El tercer punto está relacionado con la transferencia de S/260 millones a la Comisión Ad Hoc para cumplir con el pago a los fonavistas hacia el próximo año. En síntesis, el Ejecutivo solo ha atendido el primer pedido y esto obliga a los dirigentes de la Fenaf Perú a impulsar acciones de incidencia con los congresistas para hacer ajustes en la Ley de Presupuesto Público, antes de que se apruebe a fines de noviembre.

"Nosotros vamos a plantear que se hagan ajustes en la Ley de Presupuesto 2026 para que se incremente. Pero, si esto es difícil de modificar o tan solo hay un pequeño aumento y no llegamos a los S/1.200 millones, el Tribunal Constitucional ha establecido que se puede generar un crédito suplementario", explicó Milla.

Esta semana, los dirigentes van a cursar cartas a los miembros de la Comisión de Presupuesto del Congreso y se movilizarán hacia la sede de Palacio Legislativo para que escuchen sus demandas. De igual forma, solicitan la intervención del presidente José Jerí a fin de que el MEF cumpla con presupuestar los recursos suficientes para devolverles sus aportaciones a los fonavistas.

Fonavi: expectativas hacia el 2026

Para Jorge Milla, el balance respecto al proceso de devolución de aportes es positivo, ya que lograron revertir la propuesta del Poder Ejecutivo que buscaba repetir la historia del 2015, donde se entregaba S/10 por mes de contribución. En segundo término, el universo de beneficiarios creció en comparación con lo que proyectó la Secretaría Técnica.

"En el grupo de Reintegro 4 se ha llegado a 206.000 beneficiarios y en el grupo de Reintegro 3 a 157.000. Entonces, hasta ahorita, llevamos 363.000 fonavistas que se les ha ordenado su pago. Respecto al grupo que falta, depende de la acreditación que logre la Secretaría Técnica. En este universo, tienen que ingresar las personas que están en evaluación por préstamos de calaminas y los que accedieron a obras de agua y desagüe. Esperemos que en estos días que faltan, la Secretaría Técnica pueda abarcar a la mayor cantidad de fonavistas", agregó.

Por último, Jorge Milla recalcó que la disponibilidad de menores recursos reduce el universo de grupos del Fonavi. No obstante, para abril y agosto del próximo año se prevé implementar nuevas lista de beneficiarios. Lo que no está definido es si en el octavo mes del próximo año se confeccionará un Reintegro o en su defecto, se incorporará a los fonavistas que nunca han cobrado.

Lo que sí está asegurado es el inicio del pago de la lista 22 para la tercera o cuarta semana de diciembre de este año, cuyos beneficiarios son exaportantes de 65 años a más. En detalle, se tratan de fonavistas que, a la fecha no han cobrado y de los cuales, la Secretaría Técnica logró acreditar periodo o aportaciones efectuadas al Fonavi. Finalmente, se incorporarán a aquellos que están en evaluación por obras de agua desagüe, así como a quienes accedieron a préstamos del Banco de Materiales.