MTC activa plan para mejorar la conectividad vial en el 2026: se renovarán 6.900 km de carreteras en 12 regiones del Perú

Las obras incluirán 15 corredores viales que, acorde al MTC, optimizarán el transporte de productos agrícolas hacia mercados nacionales. | Foto: Andina

Las obras incluirán 15 corredores viales que, acorde al MTC, optimizarán el transporte de productos agrícolas hacia mercados nacionales. | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó las nuevas convocatorias de proyectos viales pertenecientes al programa Proregión 2, en donde se intervendrán 6.929 kilómetros de carreteras distribuidos en 12 departamentos del país. Esta iniciativa, financiada por US$300 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), busca fortalecer la conectividad regional y mejorar la calidad de vida de millones de personas en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

PUEDES VER: Este es el beneficio que brinda el MTC para los conductores que durante 2 años no hayan registrado infracciones a nivel nacional

Intervención vial en ‘Proregión 2’: mejora de carreteras en 12 departamentos del país

El Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (‘Proregión 2’) incluirá obras en Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima, La Libertad, Puno y Ucayali. En estas regiones se ejecutarán 15 corredores viales alimentadores que, en conjunto, suman más de 6.900 kilómetros. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la selección de estas zonas responde a la necesidad de “acercar el desarrollo a las regiones y promover un sistema vial moderno, seguro y eficiente, que integre territorios y potencie la agroindustria nacional”.

TE RECOMENDAMOS EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Estas intervenciones permitirán unir localidades rurales con las principales vías nacionales, reduciendo así, los tiempos y la seguridad del traslado de productos agrícolas hacia mercados locales, regionales y centros de exportación. El MTC, a través de Provías Descentralizado (PVD), indicó que las obras contribuirán también a fortalecer la competitividad regional al “conectar los centros de producción con los principales mercados y puertos del país”.

¿Por cuánto dinero ha sido financiado el proyecto ‘Proregión 2’?

Este proyecto cuenta con un préstamo de 300 millones de dólares otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que no solo garantizará la ejecución de los corredores viales, sino también, la transparencia y solvencia técnica del proyecto.

Según el MTC, representantes de la CAF capacitaron al equipo técnico de PVD y les presentaron una guía técnica actualizada para proyectos viales rurales. Esta herramienta les permitirá optimizar la planificación y ejecución de los caminos.

PUEDES VER: Motociclistas protestan tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso del chaleco y restricciones

¿Cuántas personas se beneficiarán de este proyecto, según el MTC?

El MTC indicó que ‘Proregión 2’ forma parte de una estrategia para promover “un sistema vial moderno, seguro y eficiente, que integre territorios y potencie la agroindustria nacional” y que beneficiará a más de 3.6 millones de peruanos.