HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
EN VIVO

🔴 Referéndum en Ecuador EN VIVO: primeros resultados muestran triunfo del "No"

Economía

MTC activa plan para mejorar la conectividad vial en el 2026: se renovarán 6.900 km de carreteras en 12 regiones del Perú

El financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) garantizará la transparencia y la optimización en la ejecución de los proyectos viales rurales.

Las obras incluirán 15 corredores viales que, acorde al MTC, optimizarán el transporte de productos agrícolas hacia mercados nacionales.
Las obras incluirán 15 corredores viales que, acorde al MTC, optimizarán el transporte de productos agrícolas hacia mercados nacionales. | Foto: Andina

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó las nuevas convocatorias de proyectos viales pertenecientes al programa Proregión 2, en donde se intervendrán 6.929 kilómetros de carreteras distribuidos en 12 departamentos del país. Esta iniciativa, financiada por US$300 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), busca fortalecer la conectividad regional y mejorar la calidad de vida de millones de personas en el país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: Este es el beneficio que brinda el MTC para los conductores que durante 2 años no hayan registrado infracciones a nivel nacional

lr.pe

Intervención vial en ‘Proregión 2’: mejora de carreteras en 12 departamentos del país

El Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (‘Proregión 2’) incluirá obras en Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Lima, La Libertad, Puno y Ucayali. En estas regiones se ejecutarán 15 corredores viales alimentadores que, en conjunto, suman más de 6.900 kilómetros. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la selección de estas zonas responde a la necesidad de “acercar el desarrollo a las regiones y promover un sistema vial moderno, seguro y eficiente, que integre territorios y potencie la agroindustria nacional”.

TE RECOMENDAMOS

EXTRABAJADOR DEL CONGRESO BLINDA A KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Estas intervenciones permitirán unir localidades rurales con las principales vías nacionales, reduciendo así, los tiempos y la seguridad del traslado de productos agrícolas hacia mercados locales, regionales y centros de exportación. El MTC, a través de Provías Descentralizado (PVD), indicó que las obras contribuirán también a fortalecer la competitividad regional al “conectar los centros de producción con los principales mercados y puertos del país”.

PUEDES VER: El megaproyecto vial de US$1.582 millones que beneficiará a 5 regiones peruanas, según el MTC

lr.pe

¿Por cuánto dinero ha sido financiado el proyecto ‘Proregión 2’?

Este proyecto cuenta con un préstamo de 300 millones de dólares otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que no solo garantizará la ejecución de los corredores viales, sino también, la transparencia y solvencia técnica del proyecto.

Según el MTC, representantes de la CAF capacitaron al equipo técnico de PVD y les presentaron una guía técnica actualizada para proyectos viales rurales. Esta herramienta les permitirá optimizar la planificación y ejecución de los caminos.

PUEDES VER: Motociclistas protestan tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso del chaleco y restricciones

lr.pe

¿Cuántas personas se beneficiarán de este proyecto, según el MTC?

El MTC indicó que ‘Proregión 2’ forma parte de una estrategia para promover “un sistema vial moderno, seguro y eficiente, que integre territorios y potencie la agroindustria nacional” y que beneficiará a más de 3.6 millones de peruanos.

Notas relacionadas
Perú registra 2985 fallecidos por accidentes de tránsito en 2025 y asociación de víctimas cuestiona la labor MTC: “No les interesa”

Perú registra 2985 fallecidos por accidentes de tránsito en 2025 y asociación de víctimas cuestiona la labor MTC: “No les interesa”

LEER MÁS
Alto funcionario de Cosco Shipping afirma que ministerios de Perú no asignan recursos para el desarrollo urbano de Chancay

Alto funcionario de Cosco Shipping afirma que ministerios de Perú no asignan recursos para el desarrollo urbano de Chancay

LEER MÁS
El megaproyecto vial de US$1.582 millones que beneficiará a 5 regiones peruanas, según el MTC

El megaproyecto vial de US$1.582 millones que beneficiará a 5 regiones peruanas, según el MTC

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

LEER MÁS
Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Fonavi pagará este próximo padrón a los exaportantes en Perú que, hasta 2025, aún no hayan cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

Aguinaldo y gratificación en Perú 2025: ¿desde cuándo y qué montos podrán cobrar los trabajadores en diciembre?

LEER MÁS
Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

Nuevo centro comercial será construido en esta reconocida provincia del Perú: será el primer mall de su historia y se invertirá S/62 millones

LEER MÁS
Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

LEER MÁS
Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

Indecopi sanciona a exclusivo hotel de San Isidro con más de S/150.000 por reproducir canciones de Shakira, Lady Gaga y Daddy Yankee con fines lucrativos

LEER MÁS
Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

Nueva escala salarial y gratificaciones aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas para este grupo de trabajadores públicos: conoce los montos según la categoría

LEER MÁS
¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Economía

¿Quiénes pueden recibir la pensión máxima de S/893 de la ONP en 2025? Conoce los requisitos y el descuento obligatorio que aplica para todos

Sunat inició la afiliación automática del RUC a personas naturales que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria peruana

Indecopi impone multa de S/36.000 a vendedor peruano por importar y distribuir zapatillas falsificadas de Nike, Adidas y Gucci

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025