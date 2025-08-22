Trabajadores CAS se encuentran a la expectativa de que se logre el nombramiento de hasta el 100% de los profesionales de la salud. Foto: Andina

Con 70 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen que modifica la Ley del Presupuesto Público para el año 2025, con el objetivo de garantizar el nombramiento del 100% del personal de salud que se encuentra bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Para este propósito, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los cambios presupuestarios a nivel nacional y programático a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales. Además, la entidad liderada por el ministro César Vásquez podrá efectuar también las mismas modificaciones a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la norma.

"Los Proyectos de Ley materia de análisis, tienen por objeto, garantizar el nombramiento de hasta el 100 % de los profesionales de la salud, de los técnicos y los auxiliares asistenciales, contratados bajo el régimen CAS regular del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público", se lee en el dictamen de la Comisión de Presupuesto que preside Lady Camones.

Es preciso mencionar que, el Ministerio de Economía remitió una opinión contraria a la propuesta legislativa debido a que estaría vulnerando el principio de anualidad presupuestaria y a que contraviene la Ley Marco del Empleo Público, que estipula que el acceso a los empleos se realizan mediante concurso público y abierto. Finalmente, refiere que el costo fiscal de la medida ascendería a más de S/884 millones.

Fin al CAS en Minsa: nombramiento del personal

La propuesta legislativa que reúne los proyectos de diversas bancadas sostiene que el problema identificado es la exclusión sistemática e injustificada de un sector del personal asistencial de salud contratado bajo el régimen CAS en los procesos de nombramiento autorizados por las leyes de presupuesto público de los últimos 3 años.

"Mientras que un porcentaje fue beneficiado (20% en 2023, 20% en 2024 y 30% en 2025), otro 30% ha sido marginado sin base objetiva ni jurídica válida, lo que ha generado una inequidad evidente entre trabajadores que ejercen las mismas funciones e igual antigüedad o mérito se evidencia una grave omisión del Estado en el cumplimiento de su deber constitucional y convencional de garantizarla igualdad de trato y la protección de los derechos laborales, especialmente en un sector tan estratégico como el de la salud pública", se lee en la exposición de motivos.

Ante esta realidad, los proponentes aseguran que se necesitan adoptar medidas concretar para superar la situación de desigualdad y restricción del derecho a la promoción del empleo en los profesionales de la salud. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto sostuvo durante el debate en el Pleno que la norma beneficiará a 9.393 personas y el costo alcanzaría los S/18 millones.

No obstante, dejó en claro que la ley no ocasionará gasto público adicional. De igual forma, utilizó como referencia al Tribunal Constitucional, entidad que indica claramente que no debe haber un trato desigual entre quienes desempeñan funciones equivalentes, lo cual se ha evidenciado con medidas parciales.

Tanto Magaly Ruiz, presidente de la Comisión de Salud, como el titular del Poder Legislativo, José Jerí, explicaron que la norma obedece a una demanda justa y largamente esperada por miles de profesionales de la salud. Y es que ellos han entregado su vida al servicio del país en momentos tan complejos como la pandemia.