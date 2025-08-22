HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II
Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     Así fue el traslado de Martín Vizcarra al Penal de Ancón II     
Economía

Congreso aprobó ley que busca autorizar el nombramiento del 100% del personal CAS del sector salud

Pese a la oposición del MEF, el Parlamento respaldó el dictamen que garantiza el nombramiento del 100% de los trabajadores de salud bajo el régimen CAS. Norma tendrá que esperar la decisión del Ejecutivo para su promulgación u observación.

Trabajadores CAS se encuentran a la expectativa de que se logre el nombramiento de hasta el 100% de los profesionales de la salud. Foto: Andina
Trabajadores CAS se encuentran a la expectativa de que se logre el nombramiento de hasta el 100% de los profesionales de la salud. Foto: Andina

Con 70 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen que modifica la Ley del Presupuesto Público para el año 2025, con el objetivo de garantizar el nombramiento del 100% del personal de salud que se encuentra bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Para este propósito, se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los cambios presupuestarios a nivel nacional y programático a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales. Además, la entidad liderada por el ministro César Vásquez podrá efectuar también las mismas modificaciones a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la norma.

PUEDES VER: Gobierno promulga Ley de Arrendamiento Justo: impuesto a la renta de alquileres solo se pagará cuando se cobre

lr.pe

"Los Proyectos de Ley materia de análisis, tienen por objeto, garantizar el nombramiento de hasta el 100 % de los profesionales de la salud, de los técnicos y los auxiliares asistenciales, contratados bajo el régimen CAS regular del Ministerio de Salud, sus organismos públicos y las unidades ejecutoras de salud de los gobiernos regionales, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público", se lee en el dictamen de la Comisión de Presupuesto que preside Lady Camones.

Es preciso mencionar que, el Ministerio de Economía remitió una opinión contraria a la propuesta legislativa debido a que estaría vulnerando el principio de anualidad presupuestaria y a que contraviene la Ley Marco del Empleo Público, que estipula que el acceso a los empleos se realizan mediante concurso público y abierto. Finalmente, refiere que el costo fiscal de la medida ascendería a más de S/884 millones.

PUEDES VER: Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

lr.pe

Fin al CAS en Minsa: nombramiento del personal

La propuesta legislativa que reúne los proyectos de diversas bancadas sostiene que el problema identificado es la exclusión sistemática e injustificada de un sector del personal asistencial de salud contratado bajo el régimen CAS en los procesos de nombramiento autorizados por las leyes de presupuesto público de los últimos 3 años.

"Mientras que un porcentaje fue beneficiado (20% en 2023, 20% en 2024 y 30% en 2025), otro 30% ha sido marginado sin base objetiva ni jurídica válida, lo que ha generado una inequidad evidente entre trabajadores que ejercen las mismas funciones e igual antigüedad o mérito se evidencia una grave omisión del Estado en el cumplimiento de su deber constitucional y convencional de garantizarla igualdad de trato y la protección de los derechos laborales, especialmente en un sector tan estratégico como el de la salud pública", se lee en la exposición de motivos.

PUEDES VER: Retiro de AFP 2025 sin avance: "El paseo ha sido de quien conduce la mesa", sostuvo Guido Bellido

lr.pe

Ante esta realidad, los proponentes aseguran que se necesitan adoptar medidas concretar para superar la situación de desigualdad y restricción del derecho a la promoción del empleo en los profesionales de la salud. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto sostuvo durante el debate en el Pleno que la norma beneficiará a 9.393 personas y el costo alcanzaría los S/18 millones.

No obstante, dejó en claro que la ley no ocasionará gasto público adicional. De igual forma, utilizó como referencia al Tribunal Constitucional, entidad que indica claramente que no debe haber un trato desigual entre quienes desempeñan funciones equivalentes, lo cual se ha evidenciado con medidas parciales.

Tanto Magaly Ruiz, presidente de la Comisión de Salud, como el titular del Poder Legislativo, José Jerí, explicaron que la norma obedece a una demanda justa y largamente esperada por miles de profesionales de la salud. Y es que ellos han entregado su vida al servicio del país en momentos tan complejos como la pandemia.

Notas relacionadas
Sunarp sin CAS: trabajadores exigen pase a régimen 728 y reclaman al Congreso no ser postergados

Sunarp sin CAS: trabajadores exigen pase a régimen 728 y reclaman al Congreso no ser postergados

LEER MÁS
Aprueban aumento y nivelación de sueldos CAS en Comisión de Presupuesto: ¿qué le falta para ser ley?

Aprueban aumento y nivelación de sueldos CAS en Comisión de Presupuesto: ¿qué le falta para ser ley?

LEER MÁS
Retiro de AFP 2025 sin avance: "El paseo ha sido de quien conduce la mesa", sostuvo Guido Bellido

Retiro de AFP 2025 sin avance: "El paseo ha sido de quien conduce la mesa", sostuvo Guido Bellido

LEER MÁS
Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Banco de la Nación establece la edad límite para pedir un crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación establece la edad límite para pedir un crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

LEER MÁS
EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

EsSalud sí puede asegurar a la cónyuge o conviviente de un afiliado titular en Perú: solo deben cumplir estos requisitos para acceder en 2025

LEER MÁS
Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

Perú superará a Chile en agroexportaciones este 2025, pero el Congreso premia con reducción de impuestos a un sector ya consolidado

LEER MÁS
Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

Si fallece un afiliado de la ONP, ¿quiénes son los beneficiarios que pueden acceder a una pensión?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sunat refuerza embargos de tarjetas de crédito: más entidades deberán sumarse a retención electrónica de fondos

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 22 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota