HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de salvoconducto a Betssy Chávez

Economía

Retiro AFP: El 34% de hogares peruanos usará este dinero extra para pagar deudas

Según revela Worldpanel by Numerator, las familias peruanas aprovecharán el próximo retiro AFP en su mayoría para el pago de deudas, pero también para ahorro (38%).

Según estudio de Worldpanel, limeños destinarán en mayor cuantía su retiro AFP al pago de deudas que otras regiones.
Según estudio de Worldpanel, limeños destinarán en mayor cuantía su retiro AFP al pago de deudas que otras regiones. | Foto: composición LR/Foto: Andina

Dentro de dos semanas (a partir del 19 de noviembre) iniciarán los primeros desembolsos a miles de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que solicitaron su retiro AFP. Este dinero extra, sin embargo, se asignará a diversos frente según la necesidad e interés de cada persona. Según revela Worldpanel by Numerator, el 34% de hogares peruanos destinará este fondo al pago de deudas en un contexto aún magro de la recuperación de ingresos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Otro grueso número de familias, según documenta el estudio realizado a 748 hogares peruanos a nivel nacional, retirará su dinero para trasladarlo a sus ahorros familiares. Por otro lado, el 22% prefiere invertirlo en la educación de sus hijos, mientras que un 21% tiene pensado hacer arreglos en el hogar. Finalmente, en última escala, un 20% de los afiliados usará el dinero para diversas compras de consumo masivo.

TE RECOMENDAMOS

LAS CONTRADICCIONES DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN EL CADE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Confiep: "Hay que retomar en el gobierno de José Jerí el mecanismo técnico para definir el aumento del sueldo mínimo"

lr.pe

"Esta disposición excepcional de dinero se da en medio de un contexto donde el consumo masivo ha presentado un crecimiento, tanto en valor con en volumen (+5,1% y +2,4% respectivamente), durante el segundo trimestre del presente año", indicó Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de la compañía líder especializada en investigaciones con paneles de hogares.

El informe de Worldpanel by Numerator también analiza las respuestas por regiones, donde se destaca que el Centro que comprende a regiones como Ancash, Junín, Pasco, Huánuco y el Sur ( Arequipa, Moquegua y Tacna, Ayacucho, Cusco, Puno) son quienes presentan mayores porcentajes de intención de ahorro, con 47% y 44% respectivamente.

PUEDES VER: SBS: "Hasta tres competidores han mostrado su interés de ingresar al mercado de fondo de pensiones"

lr.pe

En contraste, en la región Oriente que comprende a departamentos como Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. la mayoría de familias usará el dinero del retiro de la AFP para gastos de consumo masivo (28%). En la región Norte, el principal destino de estos fondos será el pago de deudas (29%). Son zonas que comprenden a departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca.

Por otra parte, un 21% tiene pensado hacer arreglos en el hogar; y finalmente, un 20% de los afiliados usará el dinero para diversas compras de consumo masivo.

El informe denominado “Retiro de AFP”, fue llevada a cabo por Worldpanel by Numerator, entre el 1 y 15 de octubre del 2025, con un panel de 748 hogares peruanos a nivel nacional y una confiabilidad del 95%.

Notas relacionadas
Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

LEER MÁS
Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

Ministerio de Economía y Finanzas aprueba nueva escala salarial y gratificaciones para este grupo de trabajadores públicos: conoce los nuevos montos según la categoría

LEER MÁS
“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

LEER MÁS
COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

COFOPRI inicia empadronamiento de más de 14 mil lotes urbanos para facilitar la titulación de viviendas: ¿cómo saber si soy beneficiario?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Economía

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

¿Necesitas un préstamo? Banco de la Nación ofrece hasta S/100.000 para pagar hasta en 6 años: así podrás solicitarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025