Retiro AFP: El 34% de hogares peruanos usará este dinero extra para pagar deudas

Según estudio de Worldpanel, limeños destinarán en mayor cuantía su retiro AFP al pago de deudas que otras regiones.

Dentro de dos semanas (a partir del 19 de noviembre) iniciarán los primeros desembolsos a miles de afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que solicitaron su retiro AFP. Este dinero extra, sin embargo, se asignará a diversos frente según la necesidad e interés de cada persona. Según revela Worldpanel by Numerator, el 34% de hogares peruanos destinará este fondo al pago de deudas en un contexto aún magro de la recuperación de ingresos.

Otro grueso número de familias, según documenta el estudio realizado a 748 hogares peruanos a nivel nacional, retirará su dinero para trasladarlo a sus ahorros familiares. Por otro lado, el 22% prefiere invertirlo en la educación de sus hijos, mientras que un 21% tiene pensado hacer arreglos en el hogar. Finalmente, en última escala, un 20% de los afiliados usará el dinero para diversas compras de consumo masivo.

"Esta disposición excepcional de dinero se da en medio de un contexto donde el consumo masivo ha presentado un crecimiento, tanto en valor con en volumen (+5,1% y +2,4% respectivamente), durante el segundo trimestre del presente año", indicó Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de la compañía líder especializada en investigaciones con paneles de hogares.

El informe de Worldpanel by Numerator también analiza las respuestas por regiones, donde se destaca que el Centro que comprende a regiones como Ancash, Junín, Pasco, Huánuco y el Sur ( Arequipa, Moquegua y Tacna, Ayacucho, Cusco, Puno) son quienes presentan mayores porcentajes de intención de ahorro, con 47% y 44% respectivamente.

En contraste, en la región Oriente que comprende a departamentos como Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. la mayoría de familias usará el dinero del retiro de la AFP para gastos de consumo masivo (28%). En la región Norte, el principal destino de estos fondos será el pago de deudas (29%). Son zonas que comprenden a departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca.

Por otra parte, un 21% tiene pensado hacer arreglos en el hogar; y finalmente, un 20% de los afiliados usará el dinero para diversas compras de consumo masivo.

El informe denominado “Retiro de AFP”, fue llevada a cabo por Worldpanel by Numerator, entre el 1 y 15 de octubre del 2025, con un panel de 748 hogares peruanos a nivel nacional y una confiabilidad del 95%.