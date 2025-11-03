HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy, 3 de noviembre

Economía

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya pueden enviar la solicitud de retiro AFP de hasta 4 UIT de sus fondos individuales. Por ello, muchos se preguntan cuándo les corresponde hacer, según el cronograma oficial.

Trabajadores peruanos ya pueden acceder a enviar la solicitud de retiro AFP 2025.
Trabajadores peruanos ya pueden acceder a enviar la solicitud de retiro AFP 2025. | Foto: Composición LR/IA.

Los peruanos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ya pueden presentar sus solicitudes para el retiro de hasta 4 UIT de sus fondos individuales, conforme al cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP. Este proceso, que se realiza de manera virtual, busca garantizar un acceso ordenado y seguro al dinero acumulado en las cuentas de los trabajadores.

En esa línea, muchos afiliados se preguntan cuándo podrán enviar su solicitud, especialmente aquellos cuyo número de Documento Nacional de Identidad (DNI) termina en los dígitos 5, 6 y 7. De acuerdo con el cronograma establecido, las fechas de registro se determinan que pueden hacerlo desde el miércoles 5 de noviembre.

Retiro AFP: ¿cuándo envío mi solicitud si mi DNI termina en 5, 6 y 7?

Si estás afiliado a una AFP y deseas realizar tu solicitud de retiro 2025, es importante que tomes en cuenta el cronograma oficial establecido por la Asociación de AFP. Según este calendario, las fechas varían según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).

En ese sentido, quienes tengan un DNI que termine en 5 podrán registrar su solicitud los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre. Por su parte, los afiliados cuyo documento finalice en 6 deberán hacerlo el viernes 7 y lunes 10 de noviembre. Finalmente, aquellos con DNI terminado en 7 tendrán disponibles los días martes 11 y miércoles 12 de noviembre para completar el proceso.

Cronograma de Retiro AFP 2025: fechas oficiales

  • Letra: 21 de octubre, 19 de noviembre
  • DNI terminado en 0: 22 y 23 de octubre (20 de noviembre)
  • DNI terminado en 1: 24 y 27 de octubre (21 de noviembre)
  • DNI terminado en 2: 28 y 29 de octubre (24 de noviembre)
  • DNI terminado en 3: 30 y 31 de octubre (25 de noviembre)
  • DNI terminado en 4: 3 y 4 de noviembre (26 de noviembre)
  • DNI terminado en 5: 5 y 6 de noviembre (27 de noviembre)
  • DNI terminado en 6: 7 y 10 de noviembre (28 de noviembre)
  • DNI terminado en 7: 11 y 12 de noviembre (1 de diciembre)
  • DNI terminado en 8: 13 y 14 de noviembre (2 de diciembre)
  • DNI terminado en 9: 17 y 18 de noviembre (3 de diciembre)

Retiro AFP: afiliados podrán hacer el registro de su solicitud hasta el 2026

En caso un afiliado no haya podido registrar su solicitud de retiro AFP en las fechas asignadas de acuerdo con el último dígito de su DNI, aún tendrá una nueva oportunidad para hacerlo. Según el cronograma oficial publicado por la Asociación de AFP, se ha establecido un periodo de registro libre que permitirá realizar el trámite sin restricción de fechas. Este periodo irá del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, brindando a los afiliados un amplio plazo para completar su solicitud y acceder al retiro de sus fondos de pensiones de manera segura y ordenada.

