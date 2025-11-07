HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Chachapoyas atrae inversiones inmobiliarias con más de S/250 millones en obras y precios de suelo aún accesibles

La capital de Amazonas destaca por su accesibilidad y crecimiento sostenido con proyectos como Residencial Villa Verde.

En Chachapoyas proyectan un flujo de 380.000 turistas nacionales y 80.000 extranjeros para 2025
En Chachapoyas proyectan un flujo de 380.000 turistas nacionales y 80.000 extranjeros para 2025 | Composición LR

En el corazón del nororiente peruano, Chachapoyas se está consolidando como un nuevo polo de inversión inmobiliaria gracias a la expansión del turismo, la ejecución de más de S/250 millones en obras públicas y el desarrollo de proyectos formales que están revalorizando el suelo urbano.

Con precios aún accesibles frente a otras ciudades del país, la capital de Amazonas se perfila como una plaza emergente con alto potencial de valorización y crecimiento sostenido.

Callao y San Luis marcan el pulso del mercado inmobiliario limeño

Crecimiento económico y obras públicas dinamizan la ciudad

De acuerdo con datos oficiales, el Producto Bruto Interno (PBI) de Amazonas aumentó de S/3,850 millones en 2018 a S/4,600 millones en 2024, con un crecimiento promedio anual de 3,2%.

Solo durante 2024, la inversión pública en Chachapoyas superó los S/210 millones, concentrándose en infraestructura vial, saneamiento y educación, pilares que están impulsando la formalización urbana y generando un entorno favorable para nuevos proyectos privados.

Residencial Villa Verde en Chachapoyas. Foto: difusión

Residencial Villa Verde en Chachapoyas. Foto: difusión

Turismo y conectividad fortalecen la demanda

El turismo en Chachapoyas vive una etapa de expansión. La reactivación del teleférico hacia Kuélap y las mejoras de acceso a la catarata de Gocta —una de las más visitadas del Perú— proyectan un flujo de 380.000 turistas nacionales y 80.000 extranjeros en 2025, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

Este impulso turístico se complementa con la ampliación y modernización del aeropuerto de Chachapoyas, proyecto anunciado por el Gobierno para fortalecer la conectividad aérea y consolidar a Amazonas como un destino estratégico para el turismo y la inversión.

El auge inmobiliario: valorización y formalidad

Para Carla Cipriani, experta en inversiones inmobiliarias en Lima y provincias, Chachapoyas combina accesibilidad, orden urbano y proyección económica.

“En esta etapa, la ciudad combina turismo sostenido, expansión educativa y proyectos formales que ordenan el crecimiento urbano. Iniciativas como Residencial Villa Verde y Vista Hermosa Condominios & Resort representan dos propuestas complementarias: una enfocada en vivienda familiar y otra en segunda residencia, ambas diseñadas para responder a la demanda real y garantizar la valorización del terreno”, explicó.

Cipriani añadió que la valorización del suelo ya es evidente:

“Cuando un territorio empieza a ordenarse, la infraestructura pública y privada se convierte en motor de valorización. En Chachapoyas eso ya se percibe: el mercado se ha vuelto más activo y formal, y en determinadas zonas el precio del m² ha llegado a duplicarse en aproximadamente dos años. Es un momento de entrada ideal para quienes buscan diversificar portafolios con una estrategia de inversión segura y sostenible”, sostuvo.

Proyectos inmobiliarios que marcan tendencia

Residencial Villa Verde apuesta por una habilitación urbana planificada, con lotes compactos orientados a vivienda principal o alquiler sostenible.

Por su parte, Vista Hermosa Condominios & Resort ofrece una propuesta de segunda vivienda con amplias áreas verdes, vistas panorámicas y zonas comunes pensadas para el descanso y el turismo residencial.

Ambos proyectos se desarrollan bajo estándares formales, con partidas registrales, factibilidades de agua y luz, y estudios de suelo que garantizan transparencia y respaldo legal para los compradores e inversionistas.

Chachapoyas, una ciudad con futuro

Con un turismo en expansión, una economía regional en crecimiento y una cartera de obras públicas que supera los S/250 millones, Chachapoyas se perfila como una de las ciudades con mayor potencial del interior del país.

Su combinación de belleza natural, dinamismo urbano y precios accesibles convierte a la capital de Amazonas en una oportunidad de inversión inmobiliaria sólida y sostenible, ideal para quienes buscan anticiparse al crecimiento del mercado.

