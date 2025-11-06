Ocho retiros de AFP ponen en duda las inversiones de largo plazo en Perú, según Moody´s

En países como Chile y México, las modificaciones legales recientes impulsarán una expansión de las alternativas de financiamiento de largo plazo. En contraste, las ocho liberaciones extraordinarias de fondos en Perú desde 2020 fortalecieron los depósitos bancarios y los flujos hacia aseguradoras, pero dejaron a los gestores de fondos con una creciente incertidumbre sobre las inversiones sostenibles a futuro.

Un reciente reporte de Moody’s Ratings detalla que, mientras los activos administrados por las AFP y fondos privados equivalen actualmente a cerca del 15% del PIB regional, su papel en el financiamiento de largo plazo bancario continúa siendo limitado: solo el 8% de estos activos están invertidos en deuda bancaria.

"Para los bancos de América Latina, la divergencia en los fondos de pensiones privados está cambiando las perspectivas de financiamiento a largo plazo", titularon el informe.

Perú enfrenta su mayor crisis previsional

El documento subraya que la situación de Perú es particularmente sensible. Los retiros de fondos previsionales impulsaron temporalmente la liquidez de bancos y aseguradoras, pero erosionaron la capacidad del sistema para sostener inversiones de largo plazo.

A diferencia del 2018, los activos previsionales administrados (AUM) peruanos muestran una tendencia descendente frente al crecimiento de los depósitos bancarios.

Ahora bien, el retiro de fondos AFP ha sido un debate que este último año llegó a su punto más alto con el proyecto de reforma del sistema de pensiones, la propuesta de aumentar la tasa obligatoria y un octavo retiro.

Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) había estimado que una nueva liberación de hasta 4 UIT implicaría dejar a 8,6 millones de afiliados con saldo cero. Debido a ello, la reforma previsional restringía el retiro AFP y, en un inicio, fue apoyado por el entonces ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, pero posteriormente junto a Daniel Maurate, retrocedieron y se alinearon con la entonces presidenta Dina Boluarte. No los mantuvo en el cambio de gabinete.

Autoridades del IPE, Consejo Fiscal, Banco Central de Reserva, y SBS también argumentaron en contra de la aprobada reforma que, según precisaron expertos para este diario, implicaría un gasto fiscal anual de S/20.000 millones desde 2075 y hasta 1% del PBI. Le dan dos años de vida, siendo su talón de Aquiles el aporte de trabajadores independientes.

Hoy en día, 3 de cada 10 trabajadores aportan regularmente a algún sistema previsional y apenas 4 de cada 10 adultos mayores reciben algún tipo de pensión.

Por otro lado, las propuestas para aumentar el aporte obligatorio también generaron controversia. Mariano Álvarez, CEO de AFP Habitat, planteó elevar la tasa de contribución a niveles cercanos al 20%, siguiendo el modelo chileno. Sin embargo, la empresa aclaró posteriormente que no había presentado ni evaluaba formalmente dicha propuesta.

Confiar en la información es clave para evaluar cualquier sistema previsional: conocer los costos, los retornos históricos y la sostenibilidad del modelo. En Perú, el sistema de AFP ha sido altamente rentable para las administradoras, pero entrega pensiones bajas e inestables, lo que explica el creciente malestar social

Los sistemas de reparto, donde las pensiones se pagan con los aportes de las generaciones activas, son vulnerables a la pérdida de apoyo político y al envejecimiento poblacional. En cambio, los sistemas fully funded o de capitalización completa, en los que cada trabajador financia su propia jubilación con sus ahorros invertidos, reducen la carga fiscal, pero requieren alta formalidad y educación financiera, dos retos aún pendientes en el país.

SBS busca abrir el mercado previsional

El sistema previsional peruano sigue concentrado en tres AFP y la ONP, lo que mantiene un esquema de oligopolio. Para abrir el mercado, la SBS inició una consulta pública sobre un reglamento que permitirá la entrada de bancos y aseguradoras a la administración de fondos de pensiones.

Su titular, Sergio Espinosa, explicó recientemente a La República que el mayor interés responde a un entorno económico favorable, la digitalización —que reduce costos de operación— y una mayor apertura regulatoria. Entre las entidades extranjeras interesadas figuran el banco brasileño BTG Pactual y la fintech regional Prex, próxima a iniciar operaciones en el país.

El resto de Latinoamérica redefine su ahorro previsional

En Colombia, la reciente reforma previsional —aún sujeta a revisión por la Corte Constitucional— ampliará la cobertura y otorgará mayor control al Estado sobre los flujos previsionales. Aun así, Moody’s estima que el ahorro de largo plazo en el país crecerá, lo que podría aumentar las oportunidades de financiamiento interno en el mediano plazo.

Chile representa el sistema más equilibrado de la región: pese al impacto negativo de los retiros masivos entre 2020 y 2021, su mercado de capitales profundo permite mantener el menor descalce de plazos entre préstamos y depósitos.

En el caso de México, la reforma previsional aumentará las contribuciones salariales a los fondos, lo que también ampliará las fuentes de financiamiento a largo plazo para el sistema bancario.

Brasil, por su parte, sigue destacando por el tamaño de su mercado financiero. Según Moody’s, los depósitos de ahorro continúan respaldando el crédito hipotecario, mientras que los fondos de pensiones privados tienen un amplio margen para expandir el financiamiento de largo plazo en un entorno de mercados de capital robustos.

En cifras, los préstamos bancarios representan el 55% del PIB brasileño, mientras que los fondos de pensiones privados equivalen al 16% del PIB y los mercados de capitales alcanzan el 81%.