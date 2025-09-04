Calidad crediticia en Perú seguirá estable pese a incertidumbre electoral, según Moody’s

La calificadora Moody’s Ratings proyecta que la calidad crediticia de las 18 empresas no financieras e infraestructura calificadas en Perú se mantendría sólida hasta el 2026, año en que se celebrarán las elecciones presidenciales. El flujo de efectivo libre corporativo seguirá siendo positivo, impulsado por la previsibilidad regulatoria, ventajas de costos y mejoras en eficiencia operativa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Aunque el país se aproxima a los comicios de abril de 2026 en un escenario de relativa calma política, tras años de inestabilidad, los inversionistas aún mantienen cautela. Moody’s prevé que la presidenta Dina Boluarte concluirá su mandato, lo que refuerza la confianza empresarial pese a su baja aprobación pública.

Crecimiento económico y proyectos clave

La agencia estima que el PIB de Perú crecerá 2,8% en 2025 y 2,9% en 2026, una ligera desaceleración frente al 3,3% de 2024. La expansión se sostendría en el consumo privado, la inversión privada y la continuidad de grandes proyectos, como la expansión del puerto de Chancay, autopistas, transmisión eléctrica y gasoductos en el sur del país.

El empleo formal viene aumentando desde 2024, impulsado por el sector agropecuario, el comercio minorista y los servicios. Además, la ausencia del fenómeno de El Niño en 2025 ha favorecido las condiciones climáticas y productivas.

Moody’s destaca que las empresas han reducido deuda, llevando el apalancamiento agregado a 2,2x-2,3x, el nivel más bajo desde 2021. La cobertura de intereses se ubica en torno a 7x, frente al 6x registrado en 2022-2023. No obstante, advierte que la propuesta de un octavo retiro de fondos de las AFP podría presionar la liquidez del mercado de capitales.

Empresas de consumo y energía: resiliencia con matices

InRetail Consumer, InRetail Pharma e InRetail Shopping Malls mejorarían su calidad crediticia gracias al liderazgo de mercado, control de costos y menores inversiones de capital. Alicorp redujo su apalancamiento de 4,3x en 2023 a 2,8x en 2024 tras vender su negocio de molienda, lo que fortaleció su flujo de caja.

Por el contrario, Petroperú seguirá débil en 2025 con un ebitda negativo, aunque se espera una mejora gradual en 2026 con la entrada en operación de la refinería de Talara, clave para reducir importaciones de combustibles.

Infraestructura: inversiones estratégicas y renovables

Consorcio Transmantaro (CTM), Kallpa Generación y Niagara Energy adelantaron financiamiento para blindarse frente a la volatilidad. Kallpa emitió bonos por US$500 millones para refinanciar vencimientos de 2026 y desarrolla el proyecto solar Sunny Solar en Arequipa (309 MW), mientras que Niagara amplía su portafolio con un parque eólico de 240 MW y un proyecto solar de 95 MW.

ProInversión canalizó US$6.200 millones en 2024 vía APP y otros US$2.000 millones en el primer semestre de 2025, principalmente para la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4. Su cartera de proyectos hacia 2026 supera los US$ 16.000 millones, aunque la cercanía de las elecciones eleva el riesgo de demoras en la aprobación.

Minería y agroexportaciones: expuestos a China y EE. UU.

Los sectores de minería y agricultura siguen vulnerables a la desaceleración de China, cuyo crecimiento bajará a 3,8% en 2025 y 3,9% en 2026. El cobre, que representa 30,3% de las exportaciones peruanas, depende en gran medida del mercado chino. Aun así, la demanda de largo plazo se mantiene sólida por la transición energética y la inteligencia artificial.

Camposol enfrenta vencimientos de deuda por US$334 millones en 2027 ; sin embargo, sigue siendo el mayor productor de arándanos de Perú y ha mejorado su rentabilidad con eficiencias y mayor acceso a China vía Chancay.

enfrenta vencimientos de deuda por ; sin embargo, sigue siendo el mayor productor de arándanos de Perú y ha mejorado su rentabilidad con eficiencias y mayor acceso a China vía Chancay. Volcan mantiene resiliencia gracias a su producción de zinc y plata, esta última beneficiada por su rol como activo refugio en contextos de volatilidad. Además, en 2026 pondrá en marcha el proyecto Romina (zinc y plata) .

mantiene resiliencia gracias a su producción de zinc y plata, esta última beneficiada por su rol como activo refugio en contextos de volatilidad. Además, en 2026 pondrá en marcha el proyecto . Southern Copper mantiene proyectos clave como Tía María, cuya ejecución dependerá de la estabilidad política y social.

En paralelo, Boroo Pte. Ltd., segunda minera aurífera del país, se beneficia de precios del oro firmes en un escenario global de incertidumbre.