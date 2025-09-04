HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Martín Vizcarra y Betssy Chávez libres y Toledo condenado a 13 años | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Calidad crediticia en Perú seguirá estable pese a incertidumbre electoral, según Moody’s

A pesar de la cercanía de las elecciones presidenciales de abril de 2026, la perspectiva financiera del sector privado en Perú se mantiene estable, aunque los inversionistas sienten cautela.

ProInversión mantiene una cartera de proyectos valorizada en US$15.000 millones hasta 2027. Foto: composición
ProInversión mantiene una cartera de proyectos valorizada en US$15.000 millones hasta 2027. Foto: composición

La calificadora Moody’s Ratings proyecta que la calidad crediticia de las 18 empresas no financieras e infraestructura calificadas en Perú se mantendría sólida hasta el 2026, año en que se celebrarán las elecciones presidenciales. El flujo de efectivo libre corporativo seguirá siendo positivo, impulsado por la previsibilidad regulatoria, ventajas de costos y mejoras en eficiencia operativa.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Aunque el país se aproxima a los comicios de abril de 2026 en un escenario de relativa calma política, tras años de inestabilidad, los inversionistas aún mantienen cautela. Moody’s prevé que la presidenta Dina Boluarte concluirá su mandato, lo que refuerza la confianza empresarial pese a su baja aprobación pública.

Crecimiento económico y proyectos clave

La agencia estima que el PIB de Perú crecerá 2,8% en 2025 y 2,9% en 2026, una ligera desaceleración frente al 3,3% de 2024. La expansión se sostendría en el consumo privado, la inversión privada y la continuidad de grandes proyectos, como la expansión del puerto de Chancay, autopistas, transmisión eléctrica y gasoductos en el sur del país.

El empleo formal viene aumentando desde 2024, impulsado por el sector agropecuario, el comercio minorista y los servicios. Además, la ausencia del fenómeno de El Niño en 2025 ha favorecido las condiciones climáticas y productivas.

Moody’s destaca que las empresas han reducido deuda, llevando el apalancamiento agregado a 2,2x-2,3x, el nivel más bajo desde 2021. La cobertura de intereses se ubica en torno a 7x, frente al 6x registrado en 2022-2023. No obstante, advierte que la propuesta de un octavo retiro de fondos de las AFP podría presionar la liquidez del mercado de capitales.

Empresas de consumo y energía: resiliencia con matices

InRetail Consumer, InRetail Pharma e InRetail Shopping Malls mejorarían su calidad crediticia gracias al liderazgo de mercado, control de costos y menores inversiones de capital. Alicorp redujo su apalancamiento de 4,3x en 2023 a 2,8x en 2024 tras vender su negocio de molienda, lo que fortaleció su flujo de caja.

Por el contrario, Petroperú seguirá débil en 2025 con un ebitda negativo, aunque se espera una mejora gradual en 2026 con la entrada en operación de la refinería de Talara, clave para reducir importaciones de combustibles.

Infraestructura: inversiones estratégicas y renovables

Consorcio Transmantaro (CTM), Kallpa Generación y Niagara Energy adelantaron financiamiento para blindarse frente a la volatilidad. Kallpa emitió bonos por US$500 millones para refinanciar vencimientos de 2026 y desarrolla el proyecto solar Sunny Solar en Arequipa (309 MW), mientras que Niagara amplía su portafolio con un parque eólico de 240 MW y un proyecto solar de 95 MW.

ProInversión canalizó US$6.200 millones en 2024 vía APP y otros US$2.000 millones en el primer semestre de 2025, principalmente para la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4. Su cartera de proyectos hacia 2026 supera los US$ 16.000 millones, aunque la cercanía de las elecciones eleva el riesgo de demoras en la aprobación.

Minería y agroexportaciones: expuestos a China y EE. UU.

Los sectores de minería y agricultura siguen vulnerables a la desaceleración de China, cuyo crecimiento bajará a 3,8% en 2025 y 3,9% en 2026. El cobre, que representa 30,3% de las exportaciones peruanas, depende en gran medida del mercado chino. Aun así, la demanda de largo plazo se mantiene sólida por la transición energética y la inteligencia artificial.

  • Camposol enfrenta vencimientos de deuda por US$334 millones en 2027; sin embargo, sigue siendo el mayor productor de arándanos de Perú y ha mejorado su rentabilidad con eficiencias y mayor acceso a China vía Chancay.
  • Volcan mantiene resiliencia gracias a su producción de zinc y plata, esta última beneficiada por su rol como activo refugio en contextos de volatilidad. Además, en 2026 pondrá en marcha el proyecto Romina (zinc y plata).
  • Southern Copper mantiene proyectos clave como Tía María, cuya ejecución dependerá de la estabilidad política y social.

En paralelo, Boroo Pte. Ltd., segunda minera aurífera del país, se beneficia de precios del oro firmes en un escenario global de incertidumbre.

Notas relacionadas
Rosa María Palacios sobre el tamaño de la cédula electoral 2026: "Ojalá que algunos se retiren del camino, es un sabanón"

Rosa María Palacios sobre el tamaño de la cédula electoral 2026: "Ojalá que algunos se retiren del camino, es un sabanón"

LEER MÁS
Frepap se alista para las elecciones 2026 con discurso conservador y enfoque en el agro

Frepap se alista para las elecciones 2026 con discurso conservador y enfoque en el agro

LEER MÁS
PPC va en alianza a las elecciones 2026: partido de derecha es provida y defiende la economía social de mercado

PPC va en alianza a las elecciones 2026: partido de derecha es provida y defiende la economía social de mercado

LEER MÁS
Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

Yape fija límites de transferencias diarias y mensuales para clientes cuya cuenta esté afiliada a una tarjeta BCP en 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

LEER MÁS
Retiro AFP: Fuerza Popular retrasa debate de proyecto de ley para liberar fondos de pensiones

Retiro AFP: Fuerza Popular retrasa debate de proyecto de ley para liberar fondos de pensiones

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú hoy jueves 4 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú hoy jueves 4 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Congreso: rechazan propuesta que limita información de transgénicos en etiquetado de alimentos

Congreso: rechazan propuesta que limita información de transgénicos en etiquetado de alimentos

LEER MÁS
Bono Familiar Universal: LINK oficial para acceder al subsidio e inscribirte en el Registro Nacional de Hogares

Bono Familiar Universal: LINK oficial para acceder al subsidio e inscribirte en el Registro Nacional de Hogares

LEER MÁS
Un café, un token y un hito: BCP hace el primer pago cripto en la banca peruana

Un café, un token y un hito: BCP hace el primer pago cripto en la banca peruana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Pago Amor Mayor de septiembre 2025 vía Sistema Patria: cronograma del bono, nuevos pensionados y cómo cobran los adultos mayores

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el CRONOGRAMA para surtir combustible hasta el 8 de septiembre

Economía

Bsale busca digitalizar a 2.000 pymes en Perú y facturar US$1,5 millones en 2025

Precio del dólar en Perú hoy jueves 4 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez fue trasladada a clínica Cayetano Heredia tras presentar signos de deshidratación

Martín Vizcarra EN VIVO: Expresidente abandonará penal Barbadillo en las próximas horas

Betssy Chávez EN VIVO: exministra fue trasladada de emergencia a la clínica Cayetano Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota