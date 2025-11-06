HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena
Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     Suspenden vuelos en aeropuerto de Pisco por tormenta de arena     
EN VIVO

🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Economía

¿El debilitamiento del dólar en 2025 podría reducir el precio de los productos en Perú? Economistas aclaran

En Perú, la canasta básica se compone de productos que se importan desde el extranjero. Por ello, surge la duda de si la caída del precio del dólar influirá en la tasa de inflación y, por ende, temdrá un impacto en los precios.

La economía peruana necesita dólares para comprar diferentes productos de la canasta básica.
La economía peruana necesita dólares para comprar diferentes productos de la canasta básica. | Foto: IA

La economía peruana necesita dólares para comprar miles de productos esenciales que demanda la población. Por este motivo, la caída del dólar en 2025 representa una gran oportunidad para adquirir artículos a precios más accesibles, como por ejemplo alimentos y combustibles.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La República entrevistó a economistas para consultar si la caída del tipo de cambio tendrá un impacto notable en la inflación peruana a corto plazo. En lo que va del año, la divisa estadounidense ha perdido alrededor del 10% de su valor, impulsada principalmente por factores externos, como los aranceles de Estados Unidos, la política monetaria de la Fed y la fortaleza del oro.

TE RECOMENDAMOS

MENORES CON CÁRCEL Y CONGRESO BUSCA CENSURAR LA "CRISTOFOBIA" | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Precio del dólar sigue cayendo en Perú: ¿cuáles son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas?

lr.pe

¿La caída del dólar bajará los precios en Perú? Expertos opinan

Pese a que el dólar se mantiene relativamente bajo y es más barato importar, la caída del tipo de cambio no tendrá un impacto inmediato en la inflación. Algunos alimentos no tendrían variación porque otros factores tienen más influencia en su valor. "Los precios de los bienes que importamos están más bajos, debido a temas externos. Por ejemplo, en el caso del arroz, ha sido por una sobreproducción en India", señaló Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en conversación con La República.

Enrique Castellanos, profesor de economía de la Universidad del Pacífico, explicó a este medio que el precio de los combustibles que Perú importa juega un rol esencial dentro de la canasta básica. El abastecimiento de alimentos depende de los costos de transporte, que incluyen la gasolina. "Puede tender a abaratarse en la medida en que los dólares están más débiles. Pero eso demora, te diría, de uno a tres meses", aseguró.

Bajo la misma idea, Espinar agregó que los alimentos y productos básicos no integran el peso de las importaciones peruanas. De hecho, la economista aseguró que los productos industriales y manufacturados tienen una mayor ponderación dentro de este cálculo. Para que la moneda de EE. UU. influya en los precios del país, debería continuar cayendo. No obstante, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene la función de suavizar cualquier tendencia.

PUEDES VER: Precio del dólar en Perú: caída del tipo de cambio permite originales formas de ahorrar y gastar en 2025

lr.pe

¿Cuándo volvería a subir el precio del dólar en Perú?

En primer lugar, la especialista de REDES comentó que el ente monetario usa la flotación sucia para suavizar las variaciones en Perú, lo que evitaría un aumento o una caída brusca en el precio del dólar. "El Banco Central interviene para que el tipo de cambio se mantenga en un rango relativamente estable", indicó.

Dicho esto, el docente de la UP expuso que, en los siguientes meses, la divisa estadounidense se estabilizaría un poco por encima de los niveles actuales, sin tener alguna subida o bajada fuerte. En particular, acotó que las elecciones de 2026 no tendrán un impacto directo en el dólar. "Lo que va a tener es un efecto en lo que son las decisiones de inversión", dijo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú: caída del tipo de cambio permite originales formas de ahorrar y gastar en 2025

Precio del dólar en Perú: caída del tipo de cambio permite originales formas de ahorrar y gastar en 2025

LEER MÁS
Precio del dólar sigue cayendo en Perú: ¿cuáles son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas?

Precio del dólar sigue cayendo en Perú: ¿cuáles son los factores que reducen el tipo de cambio, según especialistas?

LEER MÁS
Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años

Dólar sigue en caída: BCR cerró su cotización en S/3,42, su valor más bajo en 5 años

LEER MÁS
Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

Calculadora de CTS: ¿cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuál es?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

La megacarretera peruana de más de US$1.500 millones que beneficiará a 1,6 millones de personas: ¿qué regiones conectará?

LEER MÁS
Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

Banco de la Nación fija el límite de edad para acceder a crédito hipotecario en 2025: ¿cuánto es?

LEER MÁS
Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

LEER MÁS
“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

“Para México, el comercio con Perú es muy marginal, pero la ruptura diplomática es histórica”, afirma experta mexicana

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Economía

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Peruanos con DNI que terminan en 5, 6 y 7 pueden presentar la solicitud de retiro AFP 2025 en estas fechas de noviembre, según cronograma oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025