La economía peruana necesita dólares para comprar miles de productos esenciales que demanda la población. Por este motivo, la caída del dólar en 2025 representa una gran oportunidad para adquirir artículos a precios más accesibles, como por ejemplo alimentos y combustibles.

La República entrevistó a economistas para consultar si la caída del tipo de cambio tendrá un impacto notable en la inflación peruana a corto plazo. En lo que va del año, la divisa estadounidense ha perdido alrededor del 10% de su valor, impulsada principalmente por factores externos, como los aranceles de Estados Unidos, la política monetaria de la Fed y la fortaleza del oro.

¿La caída del dólar bajará los precios en Perú? Expertos opinan

Pese a que el dólar se mantiene relativamente bajo y es más barato importar, la caída del tipo de cambio no tendrá un impacto inmediato en la inflación. Algunos alimentos no tendrían variación porque otros factores tienen más influencia en su valor. "Los precios de los bienes que importamos están más bajos, debido a temas externos. Por ejemplo, en el caso del arroz, ha sido por una sobreproducción en India", señaló Gabriela Espinar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), en conversación con La República.

Enrique Castellanos, profesor de economía de la Universidad del Pacífico, explicó a este medio que el precio de los combustibles que Perú importa juega un rol esencial dentro de la canasta básica. El abastecimiento de alimentos depende de los costos de transporte, que incluyen la gasolina. "Puede tender a abaratarse en la medida en que los dólares están más débiles. Pero eso demora, te diría, de uno a tres meses", aseguró.

Bajo la misma idea, Espinar agregó que los alimentos y productos básicos no integran el peso de las importaciones peruanas. De hecho, la economista aseguró que los productos industriales y manufacturados tienen una mayor ponderación dentro de este cálculo. Para que la moneda de EE. UU. influya en los precios del país, debería continuar cayendo. No obstante, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) tiene la función de suavizar cualquier tendencia.

¿Cuándo volvería a subir el precio del dólar en Perú?

En primer lugar, la especialista de REDES comentó que el ente monetario usa la flotación sucia para suavizar las variaciones en Perú, lo que evitaría un aumento o una caída brusca en el precio del dólar. "El Banco Central interviene para que el tipo de cambio se mantenga en un rango relativamente estable", indicó.

Dicho esto, el docente de la UP expuso que, en los siguientes meses, la divisa estadounidense se estabilizaría un poco por encima de los niveles actuales, sin tener alguna subida o bajada fuerte. En particular, acotó que las elecciones de 2026 no tendrán un impacto directo en el dólar. "Lo que va a tener es un efecto en lo que son las decisiones de inversión", dijo.

