Hasta el momento, el gobierno ya realizó dos cambios en Petroperú: removió al presidente y al gerente general. Foto: composición LR/Andina

Luego de más de dos semanas de haber removido al presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, ya hay novedades respecto al curso que tomará esta empresa estatal. Según la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, esta semana se estaría concretando el cambio total del directorio.

"Hemos evaluado muy concienzudamente el perfil de los candidatos que deben hacerse cargo de la dirección de Petroperú. Si bien ha tomado algunos días, es necesario que ellos estén con una visión alineada a lo que el gobierno quiere con la empresa", dijo la titular del MEF ante los medios de comunicación.

Tras la "Reunión de Alto Nivel para el Fortalecimiento del Clima de Inversión, la Competitividad y el Crecimiento Económico Sostenible" que sostuvo con los gremios empresariales, Miralles explicó que el objetivo de este ajuste es asegurar la sostenibilidad financiera de la petrolera y generar ingresos de cara al futuro.

“La empresa es de todos los peruanos. Debe ser autosostenible, generar ingresos y no volver a provocarnos altos costos ni poner en riesgo la sostenibilidad fiscal. Esta semana, habiendo coordinado con el MEF, vamos a realizar estos cambios”, reiteró.