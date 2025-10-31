Inversiones portuarias bajo APP superan los US$3.456 millones: conoce cuáles son los puertos

El dinamismo del sistema portuario peruano sigue siendo uno de los pilares del crecimiento comercial del país. De acuerdo con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), las inversiones comprometidas en los ocho puertos concesionados bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) ascienden a US$3.456 millones, una cifra que refleja el avance sostenido en la modernización de la infraestructura y los servicios portuarios del Perú.

Durante su participación en el III Foro Portuario y Aeroportuario 2025, realizado en el marco de la EXPOCHINA 2025, el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó que estas inversiones han sido decisivas para impulsar las exportaciones nacionales.

“Esta inversión ha sido un soporte fundamental del crecimiento de las exportaciones peruanas, que entre 2001 y 2024 se multiplicaron por 10, al pasar de US$7.000 millones a US$74.000 millones”, afirmó Del Carpio.

PROINVERSIÓN estima que las exportaciones podrían superar los US$12.000 millones

Inversiones portuarias en Perú 2025

Las principales inversiones ejecutadas corresponden al Muelle Sur del puerto del Callao, el Terminal Norte Multipropósito del Callao y el Terminal Portuario de Matarani.

También forman parte de la red portuaria concesionada los terminales de Paita, General San Martín (Pisco), Salaverry, Yurimaguas y el Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales del Callao.

A esta red se sumará próximamente el Nuevo Terminal Portuario San Juan de Marcona, con una inversión estimada de US$405 millones, que reforzará la competitividad de la macrorregión sur y consolidará la conectividad logística del país.

Se comprometieron ocho puertos concesionados

Cómo las APP impulsan las exportaciones peruanas

Según Del Carpio, el impacto económico de estas inversiones es directo en las economías regionales:

“Por cada incremento de 1% en la inversión en APP portuarias, se estima un impacto de 1,64 % en el desarrollo económico regional”, subrayó.

El funcionario añadió que la conectividad logística de las macrorregiones Norte, Centro, Sur y Oriente se ha fortalecido, lo que impulsa la diversificación productiva y el crecimiento exportador.

En detalle, PROINVERSIÓN estima que las exportaciones podrían superar los US$12.000 millones en la Macro Región Norte; US$7.836 millones en la Centro; US$2.600 millones en la Sur; y más de US$600 millones en la Oriente.

“PROINVERSIÓN impulsa proyectos estratégicos porque creemos en un Perú donde todos tengan un futuro mejor. Nuestro compromiso es transformar la esperanza en progreso real”, enfatizó Del Carpio.

Proyectos de PROINVERSIÓN en infraestructura portuaria

El director ejecutivo adelantó que el futuro del sistema portuario peruano es aún más prometedor. PROINVERSIÓN promueve actualmente la modernización de cuatro terminales portuarios estratégicos a través de tres nuevos proyectos APP, que demandarán una inversión estimada de US$856 millones, beneficiando directamente a Áncash, Loreto y Ucayali.

En 2026, la entidad prevé adjudicar el Terminal Portuario Internacional de Chimbote (US$ 354 millones) y los Nuevos Terminales Portuarios de Loreto (Saramiriza e Iquitos) por US$ 315 millones. En 2027, se sumará el Nuevo Terminal Portuario de Pucallpa, con una inversión proyectada de US$ 185 millones.

Durante el mismo foro, Edgar Patiño, especialista en Transporte Multimodal de PROINVERSIÓN, presentó la ponencia “Experiencias compartidas del nuevo hub logístico conformado entre los puertos de Chancay y Callao”, donde destacó las perspectivas para establecer una zona económica especial y su proyección como eje comercial de alcance mundial.

Conectividad y proyección internacional

La EXPOCHINA 2025, que se desarrolla hasta el 1 de noviembre, reúne a empresas de diversos sectores de China con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales con el Perú y América Latina.

En este contexto, los anuncios de PROINVERSIÓN refuerzan la apuesta del país por la integración logística, la modernización portuaria y la expansión de su red comercial hacia Asia.