Gobierno invertirá S/752 millones en modernización del puerto de Ilo

El Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició el proceso de modernización del Terminal Portuario de Ilo, en Moquegua, con una inversión estimada de S/752,8 millones. La obra busca convertir al puerto en un eje estratégico de desarrollo para Moquegua, Arequipa, Puno y Tacna, fortaleciendo la conectividad logística y portuaria del sur del país.

Durante la presentación del proyecto, el ministro de Transportes, César Sandoval, destacó que esta intervención “potenciará económicamente al sur del país y reducirá costos logísticos”, además de mejorar la calidad de vida de más de 3,5 millones de personas.

“Ese es nuestro objetivo, y por eso también incluimos recientemente a Ilo en el paquete de vuelos subsidiados que impulsa el MTC”, afirmó el titular del sector.

El proyecto forma parte del plan de infraestructura priorizado por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y fue declarado viable por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) el pasado 16 de septiembre de 2025, tras cumplir con los criterios técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Duplicará su capacidad operativa

Según el MTC, la modernización del puerto permitirá duplicar la movilización de carga, pasando de 818.000 toneladas métricas en el primer año a 1 millón 640.000 toneladas al 2030.

El nuevo terminal contará con un espigón en forma de “L” y un rompeolas de escollera, diseñados para atender carga fraccionada, graneles sólidos limpios y carga general. Asimismo, dispondrá de servicios modernos de embarque, desembarque, transbordo, almacenamiento y amarre de naves.

Apoyo regional y articulación institucional

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, resaltó la importancia del proyecto para la economía local.

“Esta iniciativa es un esfuerzo técnico sin precedentes, con un apoyo decidido del ministro Sandoval y de la presidenta Dina Boluarte, quien nos pidió priorizar los proyectos, y este fue uno de ellos”, sostuvo.

Durante la ceremonia también participaron el presidente de la APN, Juan Arrisueño, y el presidente del directorio de Enapu, Jorge Ghersi. En el evento se suscribió un convenio marco de colaboración entre la APN y el Gobierno Regional de Moquegua para promover el desarrollo sostenible del puerto y su entorno.

Con esta obra, el Ejecutivo busca posicionar al Puerto de Ilo como un punto logístico clave para el comercio exterior del sur peruano, fortaleciendo la integración regional y la competitividad del país.