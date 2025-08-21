HOYSuscripcion LR Focus

Economía

CTS 2025: publican proyecto de reglamento para el retiro de hasta el 100% en tres casos especiales, ¿cuáles son?

Hasta ahora, el régimen solo permitía retiros parciales de hasta el 50% del fondo.

El MTPE abrió un plazo de 15 días para enviar comentarios. Foto: El Peruano
El MTPE abrió un plazo de 15 días para enviar comentarios. Foto: El Peruano

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), aprobado en 1997, así como de su exposición de motivos.

La medida busca recoger aportes de la ciudadanía, trabajadores, empleadores y gremios antes de su aprobación final.

Retiro del 100% de la CTS: ¿en qué casos?

La iniciativa se desprende de la Ley N.° 32322, que amplió la posibilidad de retirar hasta el 100% de la CTS en casos de enfermedad terminal, diagnóstico de cáncer o situaciones de crisis económica. Hasta ahora, el régimen solo permitía retiros parciales de hasta el 50% del fondo.

¿Dónde enviar comentarios?

Con esta publicación, el Ejecutivo cumple con el mandato legal de adecuar el reglamento a las nuevas disposiciones. El documento estará disponible en la página web del MTPE (www.gob.pe/mtpe) por 15 días calendario, tiempo en el que cualquier persona podrá enviar comentarios u observaciones.

Los aportes podrán presentarse de tres maneras:

La Dirección de Normativa de Trabajo será la encargada de recibir y sistematizar las opiniones, con miras a mejorar la norma antes de que entre en vigencia.

El titular del MTPE, Daniel Maurate Romero, firmó la resolución (N.° 126-2025-TR), publicada el 20 de agosto en el diario oficial El Peruano.

