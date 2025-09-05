Subastan sable de luz de Darth Vader en más de 3 millones de dólares: es pieza única de Star Wars

La subasta, que se llevó a cabo en un evento especial, incluyó más de mil objetos de gran valor pertenecientes a reconocidas empresas productoras. La pieza más destacada, el sable de luz, es un símbolo perdurable de la saga de Star Wars y ha sido objeto de deseo para muchos aficionados desde su aparición en la pantalla grande.

El sable, que fue utilizado por el personaje de Darth Vader en la trilogía original, no solo es un objeto de colección, sino también un testimonio de la influencia cultural que ha tenido la franquicia a lo largo de los años. La subasta ha generado un gran interés, reflejando la pasión de los fanáticos por el universo de Star Wars y su legado en la historia del cine.

3 millones de dólares por el sable de luz de Darth Vader

Prop Store, conocida por su dedicación a la venta cinematográfica, ha organizado este evento con el objetivo de ofrecer a los coleccionistas la oportunidad de adquirir piezas únicas.

La subasta no solo incluyó el sable de luz de Darth Vader, que alcanzó el precio de 3 millones de dólares, sino también otros objetos icónicos de películas clásicas y contemporáneas, lo que la convierte en una cita ineludible para los amantes del cine.

¿Por qué es tan famosa la saga de Star Wars?

Desde su estreno en 1977, Star Wars ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Los objetos relacionados con la saga, como el sable de luz de Darth Vader, son más que simples artículos; representan la conexión emocional que los fanáticos tienen con la historia y los personajes.

La subasta de este sable es un recordatorio del impacto duradero que la franquicia ha tenido en generaciones de espectadores.