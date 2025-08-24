El traje original de ‘Spiderman 2’ usado por Tobey Maguire será subastada por hasta $200.000

Confeccionado en spandex y diseñado por FrontLine Designs, el traje de Spiderman presenta mejoras significativas respecto a su predecesor. La casa de subastas Propstore Auction destaca su relevancia en la historia del cine de superhéroes, ya que fue parte de una trilogía que marcó un hito en la cultura popular.

El traje, que incluye detalles como un tono azul más oscuro y una silueta muscular estilizada, será exhibido en un maniquí que reproduce la complexión de Tobey Maguire, resaltando su autenticidad y atractivo para los coleccionistas.

¿Cuál es la historia del traje de Spiderman 2?

El traje de Spider-Man 2, que se utilizó en la película de 2004 dirigida por Sam Raimi, es considerado un objeto de gran valor para los fanáticos del cine y los coleccionistas. La pieza no solo es un símbolo del éxito de la película, sino que también representa la evolución del personaje en la pantalla grande.

Con un diseño que incluye botas integradas y cremalleras discretas, el traje ha sido cuidadosamente conservado, manteniendo su etiqueta original con el nombre de Tobey Maguire.

Otros objetos destacados en la subasta

Además del traje de Spider-Man, la subasta incluirá una variedad de objetos icónicos del cine. Entre ellos se encuentran el CTU Badge de Jack Bauer de '24', el “Hand of God” Revolver de '3:10 to Yuma', y el traje espacial de Max Brailovsky de '2010: The Year We Make Contact'. Cada uno de estos artículos tiene un valor estimado que varía, lo que promete atraer a coleccionistas de diversas áreas del entretenimiento.