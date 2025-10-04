Asegurados a EsSalud en Perú pueden afiliar a sus cónyuges o convivientes al seguro social: deben cumplir con estos simples requisitos en 2025

Titulares pueden asegurar en EsSalud a sus convivientes o cónyuges en 2025. | Foto: Composición LR/IA.

Titulares pueden asegurar en EsSalud a sus convivientes o cónyuges en 2025. | Foto: Composición LR/IA.

El seguro social, EsSalud permite que los asegurados titulares puedan afiliar a sus cónyuges o convivientes, brindándoles acceso a los mismos beneficios que ofrecen. Esta disposición reconoce la unión de hecho como válida para la cobertura, sin requerir necesariamente un matrimonio formal.

De esta manera, las parejas podrán acceder a la atención médica, prestaciones y demás servicios contemplados por la ley. En ese sentido, resulta importante que los convivientes conozcan los requisitos actualizados que EsSalud solicita para la afiliación en 2025, a fin de garantizar una incorporación adecuada y oportuna al sistema de salud.

EsSalud: requisitos para asegurar mi conviviente en el seguro social 2025

Para afiliar a tu pareja al seguro social de EsSalud, es indispensable cumplir con los requisitos establecidos por la institución. Uno de los principales documentos que se debe presentar es una copia simple del Reconocimiento de la Unión de Hecho, el cual puede ser obtenido mediante Resolución Judicial o Escritura Pública.

Además, es necesario llenar el Formulario N.º 1010, disponible en el portal oficial de EsSalud. Cumplir con estos pasos permite que la pareja del asegurado acceda a los beneficios del seguro social, garantizando su atención médica y protección de acuerdo con la normativa vigente.

¿Cómo asegurar a la conviviente a EsSalud?

La afiliación de tu conviviente o cónyuge al seguro social de EsSalud puede gestionarse a través de tu centro de trabajo o directamente en las oficinas de EsSalud. En primer lugar, es importante confirmar si tu empresa cuenta con el servicio de inscripción de dependientes, ya que, de ser así, deberás presentar la documentación correspondiente y completar los formularios necesarios para registrar a tu pareja como beneficiaria.

En caso de realizar el trámite de forma presencial en EsSalud, deberás llevar el DNI del asegurado y del dependiente, además de los documentos que acrediten la relación (como la partida de matrimonio o el reconocimiento de unión de hecho). También se recomienda revisar previamente los requisitos actualizados y los pasos del procedimiento, a fin de asegurar una inscripción rápida y sin inconvenientes.