LATAM Airlines Perú confirmó la cancelación definitiva de la ruta Lima–La Habana, decisión que se hará efectiva el 11 de marzo de 2026. La medida se produce tras más de 23 meses de operación, durante los cuales la aerolínea transportó cerca de 110 mil pasajeros entre ambas capitales. La empresa explicó que el incremento de costos operativos, asociado a la próxima aplicación de la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia, volvió inviable mantener el servicio.

Según el comunicado de LATAM, la ruta presentaba un alto porcentaje de viajeros en conexión —aproximadamente el 70% del total—, lo que la hace especialmente vulnerable al impacto de esta nueva tarifa. La compañía señaló que el cobro adicional, establecido por el concesionario Lima Airport Partners (LAP), afectará directamente a los vuelos internacionales que dependen de pasajeros en tránsito, incrementando los costos frente a otros centros de conexión regional que no aplican tasas similares.

Latam Airlines confirma el fin de la ruta Lima–La Habana tras casi dos años de operaciones

Durante casi dos años, la conexión Lima–La Habana consolidó un flujo constante de turistas y viajeros de negocios entre Perú y Cuba. Sin embargo, según la empresa, el desempeño financiero de la ruta se deterioró progresivamente, situación que se agravó con el anuncio de la TUUA de transferencia. LATAM informó que los pasajeros con vuelos programados después del 11 de marzo podrán optar por adelantar su viaje, solicitar reembolso total o recibir alternativas con otros operadores.

La aerolínea reiteró su compromiso de contactar directamente a los usuarios afectados para garantizar soluciones personalizadas. También expresó su disposición a mantener rutas viables y sostenibles desde Lima hacia otros destinos de la región.

La nueva TUUA de transferencia impacta las conexiones internacionales en el Aeropuerto Jorge Chávez, según aerolíneas

El nuevo cobro de la TUUA de transferencia, que LAP planea implementar a fines de este mes, se aplicará a pasajeros que utilizan el aeropuerto limeño como punto de conexión. Diversas aerolíneas han manifestado preocupación por el efecto que esta medida podría tener sobre la competitividad del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como hub regional, ya que elevaría los costos de tránsito frente a otros aeropuertos de Sudamérica.