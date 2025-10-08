HOYSuscripcion LR Focus

Extorsionador encañona a chofer y le exige que envíe mensaje: "Que nos alineemos"
Economía

MTC se opone al cobro de TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez

LAP planea iniciar el cobro de la nueva tarifa aeroportuaria a los pasajeros en conexión internacional el 27 de octubre. 

OSITRAN aún evalúa tarifas. Foto: LAP
OSITRAN aún evalúa tarifas. Foto: LAP

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) manifestó su rechazo al cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, medida que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) prevé implementar a partir del próximo 27 de octubre.

El titular del sector, César Sandoval, indicó que “lo más conveniente” es que no se cobre esta tarifa adicional a los pasajeros que hagan escala en Lima. En declaraciones a Canal N, el ministro adelantó que el Ejecutivo presentará “tres alternativas” para evitar la aplicación del cobro, actualmente en revisión por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN).

“Hemos tenido una reunión con la mesa directiva de la Comisión de Transportes, en conjunto con la concesionaria y todos los gremios de aerolíneas. El Ejecutivo va a buscar opciones, habiendo escuchado y todavía evaluando la propuesta. Estoy en condiciones de anunciarle al país que estamos del lado de la ciudadanía, sin apartarnos un milímetro de los procedimientos normativos, de la Constitución y sin dejar de respetar el Estado de Derecho”, declaró Sandoval.

El ministro agregó que estas alternativas serán dadas a conocer en los próximos días, una vez consensuadas con los demás titulares del Consejo de Ministros, que sesionó el pasado 1 de octubre.

OSITRAN aún evalúa montos de la tarifa

Actualmente, el Consejo Directivo de OSITRAN analiza la viabilidad y la rigurosidad técnica de las tarifas provisionales que LAP propone para la TUUA de transferencia internacional. Los montos en evaluación son de US$12,67 por pasajero (con IGV) y US$10,74 (sin IGV) para conexiones internacionales realizadas en Lima.

La presidenta ejecutiva del regulador, Verónica Zambrano, fue citada por la Comisión de Transportes del Congreso el lunes 6 de octubre para explicar el proceso de evaluación, pero no asistió a la sesión. Solicitó reprogramar su participación hasta que el Consejo Directivo concluya su revisión técnica.

Una vez completada la evaluación, OSITRAN podría ajustar, reducir o incluso anular la tarifa, estableciendo un valor cero para la TUUA de transferencia.

Aerolíneas e IATA cuestionan cobro sin regulación

Gremios del sector aéreo, como la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), y organismos internacionales como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), han expresado su preocupación por la decisión de LAP de aplicar la TUUA de transferencia sin esperar el pronunciamiento definitivo del regulador.

Los representantes del sector advierten que los pasajeros internacionales se verán obligados a pagar una tarifa aún en evaluación por el Estado, sin posibilidad de reembolso si OSITRAN finalmente decide reducir o eliminar el cobro.

