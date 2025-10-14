HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional
Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     Bolivia cayó goleada ante Rusia en amistoso internacional     
Economía

FMI mejora previsión de crecimiento para Perú este año, pero estima una desaceleración en 2026

El Fondo Monetario Internacional proyectó que el PBI de nuestro país cerrará el año con un 2,9%, menor a lo previsto por el MEF (3,5%). En el 2026, el ritmo de crecimiento económico alcanzaría un 2,7%.

La nueva proyección del FMI eleva el PBI de Perú de un 2.,% a un 2,9%. Foto: composición LR/FMI/Andina
La nueva proyección del FMI eleva el PBI de Perú de un 2.,% a un 2,9%. Foto: composición LR/FMI/Andina

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó ligeramente al alza su previsión de crecimiento de la economía peruana. De esta manera, el PBI de nuestro país cerraría el año con una tasa del 2,9%, una décima más que lo estimado por el ente internacional en julio, y aún por debajo del 3,5% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Pese a ello, el reciente reporte del FMI grafica que el desempeño de la actividad productiva en el Perú se mostraría superior al promedio de Sudamérica que alcanzaría un 2,7% al finalizar el 2025. En detalle, nos ubicaríamos detrás de Argentina (4,5%), Paraguay (4,4%) y Ecuador (3,2%) y superaría a Colombia, Chile y Uruguay (2,5%), al igual que a Brasil (2,4%). En la cola del ranking se encuentran Venezuela (0,5%) y Bolivia (0,6%).

TE RECOMENDAMOS

SIN GABINETE Y LOS QUE SE VAN | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

Respecto a la tasa de inflación, el Fondo Monetario Internacional proyectó un 1,7 % para este año, muy por debajo del promedio sudamericano del 9,8%, en un momento donde la cotización del sol peruano está en su mejor momento de la última década al registrar en la última hasta S/3,42 por dólar.

Es importante tomar en cuenta que, este documento con actualizaciones fue elaborado antes de que se desatara un nuevo episodio de la crisis política que condujo a la destitución de la presidenta Dina Boluarte y a la asunción del nuevo mandatario José Jerí, quien hasta el momento, no designa a su gabinete ministerial.

PUEDES VER: Trump 2.0 y la nueva geoeconomía: Japón busca un rol clave ante la incertidumbre global y su impacto en América Latina

lr.pe

Ritmo de la economía peruana sería menor en el 2026

Si bien el FMI había sustentado su previsión del crecimiento para el 2025 en el impulso del consumo privado, aunque con una menor expansión de la inversión pública, en el 2026 se configuraría un escenario de desaceleración. De acuerdo con el organismo financiero, se espera que el PBI cierre ese año en un 2,7%, menor a lo estimado por el MEF (3,2%).

Tabla de proyecciones de crecimiento económico del FMI evidencia una ligera mejora en Perú. Foto: FMI

Tabla de proyecciones de crecimiento económico del FMI evidencia una ligera mejora en Perú. Foto: FMI

Dicha moderación se enmarca en las venideras elecciones presidenciales que afrontará nuestro país y que podrían generar incertidumbre en las decisiones de inversión. No obstante, las perspectivas siguen expuestas también a elementos externos como el aumento del proteccionismo y los shocks de oferta de trabajo.

"La política fiscal debe apuntar a reducir las vulnerabilidades fiscales de forma gradual y creíble. Mejorar la eficiencia del gasto público es clave y puede ayudar a abordar el fenómeno de aglomeración de la inversión privada. La política monetaria debe seguir siendo específica y transparente. Preservar la independencia de las instituciones de política monetaria es un prerrequisito para la estabilidad macroeconómica.", escribió Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del organismo.

PUEDES VER: Oro alcanza récord histórico de US$4.179 y la plata se dispara 75% en medio de tensiones EE.UU.-China

lr.pe

Crecimiento global al alza, según el FMI

El FMI mejoró dos décimas su proyección de crecimiento global para este año, hasta situarla en 3,2% debido a que el impacto de las medidas arancelarias y las condiciones financieras fueron más benignas de lo esperado. No obstante, una renovada guerra comercial entre Estados Unidos y China podrá afectar considerablemente la producción.

"La buena noticia es que el impacto negativo en la economía mundial se encuentra en el extremo moderado del rango. Gracias a la agilidad del sector privado, que anticipó las importaciones en el primer semestre del año y reorganizó rápidamente las cadenas de suministro para redirigir los flujos comerciales, la negociación de acuerdos comerciales entre varios países y EE. UU., y la moderación general del resto del mundo", reza el informe de actualizaciones.

PUEDES VER: Ejecución de inversión pública 2025: solo nueve gobiernos locales superan el 50% a tres meses de cerrar el año

lr.pe

Respecto a Estados Unidos, el FMI elevó su previsión de crecimiento tanto para el 2025 como para el 2026. De esta manera, la nación norteamericana cerraría con una tasa de 2% este año y 2,1% el siguiente. En el caso de China, las proyecciones no han variado: su PBI se expandiría en un 4,8% y 4,2%, respectivamente

Sobre los países de ingresos bajos, el FMI recomienda movilizar recursos internos a través de reformas administrativas y de la gobernanza, teniendo en cuenta que hay una disminución de la ayuda externa. Y es que, en un contexto de incertidumbre, planificar escenarios y recurrir a estrategias con medidas previamente diseñadas pueden ayudar a mejorar la preparación y la credibilidad.

Notas relacionadas
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS
FMI mejora perspectiva sobre la economía mundial, pero advierte riesgos por aranceles de Trump

FMI mejora perspectiva sobre la economía mundial, pero advierte riesgos por aranceles de Trump

LEER MÁS
El Salvador lo compra, EE.UU. lo incauta: así terminan los bitcoin en manos de los gobiernos

El Salvador lo compra, EE.UU. lo incauta: así terminan los bitcoin en manos de los gobiernos

LEER MÁS
Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

Adultos mayores en situación de pobreza en Perú reciben beneficio económico: a partir de esta edad pueden solicitarlo en 2025

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

¿Por qué el dólar no deja de caer en Perú? Esto dice un experto en finanzas: “Estamos hablando de cifras récord"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

Perú se ubica en el cuarto puesto de países con mayor riqueza financiera en Sudamérica: es superado ampliamente por Chile

LEER MÁS
Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

Trabajadores del sector público en Perú tendrán aumento de sueldo desde 2026: estos son los regímenes beneficiarios para cobrar

LEER MÁS
CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"

LEER MÁS
Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

Cobra el Fonavi solo con DNI: nuevo padrón aprobado permite a beneficiarios acceder a la devolución de aportes durante todo octubre de 2025

LEER MÁS
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Paro nacional EN VIVO, hoy 15 de octubre: hora de inicio, pedidos de los manifestantes, suspensión de clases y más de la marcha

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Economía

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

Perú lanza proyecto ambiental de US$13,3 millones para impulsar ciudades sostenibles en Lima, Callao, Ica y Huancayo

Retiro AFP 2025: Riesgos y beneficios de disponer de todos los fondos, según especialistas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Delia Espinoza tras ser repuesta como fiscal de la Nación: "Voy a reordenar la casa"

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025