FMI mejora previsión de crecimiento para Perú este año, pero estima una desaceleración en 2026
El Fondo Monetario Internacional proyectó que el PBI de nuestro país cerrará el año con un 2,9%, menor a lo previsto por el MEF (3,5%). En el 2026, el ritmo de crecimiento económico alcanzaría un 2,7%.
- CGTP celebra fallo del TC que pone límites al abuso de la tercerización laboral: "Es un precedente histórico"
- FMI mejora perspectiva sobre la economía mundial, pero advierte riesgos por aranceles de Trump
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó ligeramente al alza su previsión de crecimiento de la economía peruana. De esta manera, el PBI de nuestro país cerraría el año con una tasa del 2,9%, una décima más que lo estimado por el ente internacional en julio, y aún por debajo del 3,5% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Pese a ello, el reciente reporte del FMI grafica que el desempeño de la actividad productiva en el Perú se mostraría superior al promedio de Sudamérica que alcanzaría un 2,7% al finalizar el 2025. En detalle, nos ubicaríamos detrás de Argentina (4,5%), Paraguay (4,4%) y Ecuador (3,2%) y superaría a Colombia, Chile y Uruguay (2,5%), al igual que a Brasil (2,4%). En la cola del ranking se encuentran Venezuela (0,5%) y Bolivia (0,6%).
Respecto a la tasa de inflación, el Fondo Monetario Internacional proyectó un 1,7 % para este año, muy por debajo del promedio sudamericano del 9,8%, en un momento donde la cotización del sol peruano está en su mejor momento de la última década al registrar en la última hasta S/3,42 por dólar.
Es importante tomar en cuenta que, este documento con actualizaciones fue elaborado antes de que se desatara un nuevo episodio de la crisis política que condujo a la destitución de la presidenta Dina Boluarte y a la asunción del nuevo mandatario José Jerí, quien hasta el momento, no designa a su gabinete ministerial.
Ritmo de la economía peruana sería menor en el 2026
Si bien el FMI había sustentado su previsión del crecimiento para el 2025 en el impulso del consumo privado, aunque con una menor expansión de la inversión pública, en el 2026 se configuraría un escenario de desaceleración. De acuerdo con el organismo financiero, se espera que el PBI cierre ese año en un 2,7%, menor a lo estimado por el MEF (3,2%).
Tabla de proyecciones de crecimiento económico del FMI evidencia una ligera mejora en Perú. Foto: FMI
Dicha moderación se enmarca en las venideras elecciones presidenciales que afrontará nuestro país y que podrían generar incertidumbre en las decisiones de inversión. No obstante, las perspectivas siguen expuestas también a elementos externos como el aumento del proteccionismo y los shocks de oferta de trabajo.
"La política fiscal debe apuntar a reducir las vulnerabilidades fiscales de forma gradual y creíble. Mejorar la eficiencia del gasto público es clave y puede ayudar a abordar el fenómeno de aglomeración de la inversión privada. La política monetaria debe seguir siendo específica y transparente. Preservar la independencia de las instituciones de política monetaria es un prerrequisito para la estabilidad macroeconómica.", escribió Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del organismo.
Crecimiento global al alza, según el FMI
El FMI mejoró dos décimas su proyección de crecimiento global para este año, hasta situarla en 3,2% debido a que el impacto de las medidas arancelarias y las condiciones financieras fueron más benignas de lo esperado. No obstante, una renovada guerra comercial entre Estados Unidos y China podrá afectar considerablemente la producción.
"La buena noticia es que el impacto negativo en la economía mundial se encuentra en el extremo moderado del rango. Gracias a la agilidad del sector privado, que anticipó las importaciones en el primer semestre del año y reorganizó rápidamente las cadenas de suministro para redirigir los flujos comerciales, la negociación de acuerdos comerciales entre varios países y EE. UU., y la moderación general del resto del mundo", reza el informe de actualizaciones.
Respecto a Estados Unidos, el FMI elevó su previsión de crecimiento tanto para el 2025 como para el 2026. De esta manera, la nación norteamericana cerraría con una tasa de 2% este año y 2,1% el siguiente. En el caso de China, las proyecciones no han variado: su PBI se expandiría en un 4,8% y 4,2%, respectivamente
Sobre los países de ingresos bajos, el FMI recomienda movilizar recursos internos a través de reformas administrativas y de la gobernanza, teniendo en cuenta que hay una disminución de la ayuda externa. Y es que, en un contexto de incertidumbre, planificar escenarios y recurrir a estrategias con medidas previamente diseñadas pueden ayudar a mejorar la preparación y la credibilidad.