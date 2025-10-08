Moody’s: Perú crecerá 3,3% en 2025 por altos precios del cobre y baja inflación, ¿y a sus vecinos, a puertas de elecciones?

La economía peruana pasó de crecer 3,9% en el primer trimestre a 2,8% en el segundo. | Andina

La economía peruana pasó de crecer 3,9% en el primer trimestre a 2,8% en el segundo. | Andina

La consultora Moody’s Analytics proyectó que la economía peruana crecerá 3,3% en 2025, una cifra ligeramente superior a su estimación anterior (3,1%). Según el reciente informe, el avance responderá principalmente a la baja inflación, los altos precios del cobre y un mayor gasto público.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Pese a la revisión al alza, Moody’s advierte que el crecimiento se mantendrá por debajo del potencial del país y que el entorno económico regional aún sigue siendo frágil. Las proyecciones ubican a Perú como una de las economías andinas con mejor desempeño, por encima de Chile (2,5%) y Colombia (2,6%), aunque con riesgos que lo acechan.

TE RECOMENDAMOS JORNADAS DE PROTESTA Y EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Se espera que la economía peruana crezca un 3,3 % en 2025, superando la tasa de crecimiento prevista previamente. La baja inflación, los altos precios del cobre y el gasto público impulsarán la economía", señala el reporte.

Moody's prevé un crecimiento de 3,3% y una inflación de 1,8% al cierre de 2025.

Para el 2026, la consultora prevé una desaceleración moderada de la actividad económica peruana, en línea con el debilitamiento de las principales economías latinoamericanas. Moody’s atribuye esta moderación a un entorno externo menos favorable y al inicio de la campaña electoral en el país, que podría desprender cierta incertidumbre política y afectar las decisiones de inversión.

Recordemos que según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la economía peruana pasó de crecer 3,9% en el primer trimestre a 2,8% en el segundo.

¿Cómo le irá a los países vecinos? Elecciones a la vuelta

Moody’s recuerda que las elecciones presidenciales se celebrarán en Perú, Brasil y Colombia el próximo año, en un contexto regional de alta volatilidad política y económica, mientras que este 2025, Argentina y Chile inauguran el calendario electoral.

La consultora señala que la región ha atravesado en la última década fuertes fluctuaciones políticas, impulsadas por la frustración con un crecimiento persistentemente bajo, "lo que ha favorecido en varios países el retorno de candidatos de derecha".

Perú ocupa el segundo lugar, con un crecimiento estimado de 3,3% en 2025, que se moderaría ligeramente en 2026, a cerca de 3%.

En el conjunto de América Latina, Moody’s anticipa una expansión del 2,3% en 2025, una ligera revisión al alza respecto a sus estimaciones anteriores. Sin embargo, el informe advierte que la región seguirá creciendo por debajo de su potencial debido a la combinación de presiones inflacionarias, políticas fiscales restrictivas y alta incertidumbre política.

En Brasil, la mayor economía de la región, el crecimiento será de 2,5%, impulsado por un mercado laboral sólido y la fortaleza de su moneda, aunque restringido por una política monetaria todavía ajustada y limitaciones fiscales.

En México, se proyecta un crecimiento modesto de 0,3%, mejor que la contracción anticipada meses atrás. La disminución de las tasas de interés y el bajo desempleo han sostenido el consumo, compensando parcialmente el efecto de los aranceles estadounidenses y la incertidumbre en torno al Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).

Por el contrario, Argentina tiene un panorama más delicado. Moody’s revisó su proyección de crecimiento a la baja, de 5,3% a 4,5% al cierre de 2025, tras la depreciación del peso, la corrida monetaria y el alza drástica de tasas de interés implementadas para contener la inflación. La situación política también añade presión, a pocos días de las elecciones legislativas de octubre, que podrían modificar el rumbo de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.