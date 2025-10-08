El fiscal federal Eduardo Taiano en Argentina ordenó investigar las comunicaciones mantenidas entre el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, en relación con la investigación sobre el criptoescándalo del token $LIBRA. Esta decisión fue tomada el lunes pasado, pero fue revelada un día después de una reunión entre el juez Marcelo Martínez de Giorgi y los miembros de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA, donde se discutió el avance de la causa.

En particular, Taiano ordenó un análisis de las posibles comunicaciones entre los hermanos Milei, Morales y otros actores clave vinculados al lanzamiento del token. Los dispositivos secuestrados incluyen un iPhone 16 Pro Max, un Motorola E6 Play y una CPU tipo gamer de Mauricio Novelli, así como un teléfono Samsung Z Flip 3, una MacBook Air y un pendrive marca Sony de 32 GB pertenecientes a Daniel Morales.

¿Qué pidió la fiscalía para continuar con la investigación?

Según el Clarín, el listado de comunicaciones solicitado incluye intercambios con figuras clave como Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures; Julian Peh, CEO de Kip Protocol; y Bartosz Lipinski, CEO de Cube Exchange. También se destacan las comunicaciones con los empresarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, responsables del evento Tech Forum, en el cual se cree que nació el proyecto $LIBRA.

Además, la fiscalía solicitó una revisión exhaustiva de una serie de documentos en busca de 74 palabras clave. Entre ellas se encuentran términos como "cripto", "kip protocol", "rug pull", "kraken", "contrato", "vivalalibertad" y "whitepaper". Además, se pide la geolocalización de los dispositivos en fechas clave y la identificación de billeteras virtuales asociadas a los exchanges Phantom y Solflare.

Otro aspecto importante de la investigación es la posible existencia de contenido eliminado de los dispositivos móviles y las búsquedas realizadas en sus navegadores. En este sentido, la fiscalía ya había avanzado el mes pasado con la solicitud de peritajes en los teléfonos de Novelli y Morales, con el fin de obtener pruebas más concretas sobre las interacciones y movimientos vinculados al caso $LIBRA.

Informe final tiene que presentarse el 10 de noviembre

Durante la reunión entre el juez Martínez de Giorgi y la comisión investigadora, se destacó la urgencia por acceder a material relevante proveniente de las pericias realizadas. La comisión tiene como fecha límite el 10 de noviembre para presentar su informe final.

Desde la fiscalía se comprometieron a facilitar el acceso a la causa, que aseguran no está bajo secreto de sumario, e indicaron que también se pondrán a disposición los informes de la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) y los informes periciales informáticos realizados, así como aquellos enviados por el Banco Central y la CNV.

Se vuelve a retrasar la citación de Karina Milei

El Clarín reveló que la Justicia rechazó la solicitud de la Comisión Investigadora para convocar por la fuerza pública a cuatro funcionarios clave: Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA); Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF); María Florencia Zicavo, responsable de la UTI; y Roberto Emilio Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores.

Según advierte el medio argentino, la decisión retrasa la citación de Karina Milei, quien ya ha faltado a las dos fechas previamente impuestas por los diputados y no ha respondido a la propuesta de elegir un nuevo día y horario para su comparecencia.

Por su parte, la Comisión Investigadora anunció que apelará la medida judicial, argumentando que los funcionarios se han negado a colaborar. "No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones", expresó el diputado Maxi Ferraro, presidente de la Comisión en Twitter.