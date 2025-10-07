Tarifas eléctricas en Perú se reducen en octubre de 2025, según Osinergmin: ¿por qué motivo?

Las tarifas eléctricas en Perú han caído en 2025, lo que beneficia a los usuarios domiciliarios, comerciales e industriales. | Foto: IA

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha llevado a cabo la revisión mensual de las tarifas eléctricas. De esta manera, a partir del 4 de octubre de 2025, se implementó una reducción promedio de 1,03% en las tarifas del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para los usuarios domiciliarios.

Además, los usuarios comerciales e industriales verán una disminución de 0,89%. Osinergmin señaló que la tarifa eléctrica se determina a partir de los costos eficientes asociados a la generación, transmisión y distribución de electricidad a los consumidores. Hasta octubre de 2025, el precio de la electricidad para los hogares ha caído un 6,76%.

¿Por qué se redujo la tarifa eléctrica en Perú?

Osinergmin explicó que el reajuste de tarifas en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional se debe a la implementación de fórmulas que actualizan los peajes de transmisión, el Cargo Fijo y el Valor Agregado de Distribución (VAD). Así, las tarifas han experimentado cambios influenciados por el Índice de Precios al por Mayor (IPM), las fluctuaciones del tipo de cambio y las variaciones en los precios de metales como el cobre y el aluminio.

¿Cada cuánto varían las tarifas eléctricas?

Según la normativa actual, Osinergmin lleva a cabo una revisión mensual de las tarifas eléctricas. Este proceso se basa en fórmulas de actualización y en diversos indicadores, entre los que se incluyen el Índice de Precios al por Mayor, el tipo de cambio, el costo del gas natural, así como los precios de los combustibles, el cobre y el aluminio. También se consideran los contratos establecidos entre las empresas generadoras y distribuidoras para garantizar el suministro de energía eléctrica a los consumidores.

