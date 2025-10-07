HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: Por crisis energética, pueblos del bajo Urubamba acatan paro de 48 horas

En Megantoni, principal productor de gas natural, no cuentan con energía eléctrica. Medida preventiva responde al prolongado incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y a la grave afectación que sufre la población

Pobladores de Bajo Urubamba acatan paro de 48 horas. Foto: Jacob Reyes S.
Pobladores de Bajo Urubamba acatan paro de 48 horas. Foto: Jacob Reyes S.

Con la colaboración de Jacob Reyes A.

El Comité de Gestión para el Desarrollo Sostenible de la cuenca del Bajo Urubamba (CGBU), junto con las organizaciones de base COMARU, CECONAMA, CECOABU y FECONAYY, acatan un paro de 48 horas los días 7 y 8 de octubre de 2025 considerado como una medida preventiva en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco, llamada también capital energética del país.

Esta medida fue acordada tras la reunión del 3 de octubre con participación de las comunidades nativas y asentamientos rurales; responde al prolongado incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y a la grave afectación que sufre la población por los continuos cortes y deficiencias del servicio eléctrico en todo el Bajo Urubamba.

 Desde hace más de dos décadas, el distrito de Megantoni, pese a ser uno de los principales territorios productores de gas natural del país, no cuenta con un sistema eléctrico estable ni con una concesión rural formalmente operativa, los procesos para lograr la declaratoria de emergencia y la concesión eléctrica rural se encuentran estancados por falta de coordinación entre el Estado y las empresas operadoras, a pesar de múltiples reuniones sostenidas con altos funcionarios del MINEM, OSINERGMIN, Electro Sur Este, Pluspetrol y la Municipalidad de Megantoni.

 Durante este año se han registrado cortes de energía que duran entre 2 y 4 días, afectando gravemente servicios esenciales como postas de salud, colegios y sistemas de comunicación, y poniendo en riesgo el bienestar de más de 20 mil habitantes, la mayoría pertenecientes a los pueblos originarios Matsigenka, Asháninca y Yine.

El CGBU y las organizaciones firmantes reafirman el carácter pacífico y preventivo del paro, ejercido bajo los principios constitucionales de la libertad de reunión y protesta (artículo 2 inciso 12 de la Constitución Política del Perú) y en el marco del Convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que afectan su territorio.

LAS TRES DEMANDAS

La población pide que se declare en emergencia el sistema de electrificación del Bajo Urubamba, tal como fue comprometido en reuniones del 13 de mayo y 19 de junio de 2025.

Además, que se establezca un plan de acción inmediato para garantizar el acceso continuo y seguro a la energía eléctrica en el distrito de Megantoni.

Asimismo, que se cumpla los compromisos asumidos por la Dirección General de Electricidad del MINEM respecto a la concesión eléctrica rural y la transferencia del convenio de suministro a Electro Sur Este.

El CGBU a través de su presidente Hitler Sebastián Pascal, hizo un llamado al Gobierno, al Congreso de la República y a la Defensoría del Pueblo para que acompañen este proceso con diálogo, responsabilidad y respeto a los derechos fundamentales de las comunidades amazónicas; “No pedimos privilegios, exigimos respeto. Megantoni aporta energía al país, pero su gente sigue viviendo a oscuras” señaló el dirigente.

