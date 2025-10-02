HOYSuscripcion LR Focus

Fospibay presenta programa iluminando Sechura con inversión de más de S/ 46 millones en electrificación

El programa busca reducir las brechas de acceso al servicio eléctrico en las zonas más alejadas y vulnerables de Sechura, en Piura.

Proyectos en Sechura de iluminación se concretarían en los próximos meses. Foto: difusión
Proyectos en Sechura de iluminación se concretarían en los próximos meses. Foto: difusión

Con el objetivo de llevar progreso y bienestar a miles de familias, el Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar (Fospibay) presentó oficialmente el programa iluminando Sechura, que contempla una inversión superior a S/ 46,8 millones para la ejecución de 19 proyectos de electrificación en la provincia.

El programa busca reducir las brechas de acceso al servicio eléctrico en las zonas más alejadas y vulnerables de Sechura, asegurando un suministro continuo, confiable y de calidad.

Son 19 proyectos previstos, y seis ya fueron ejecutados en comunidades como Nuevo Pozo Oscuro – Bernal, sectores de Cristo Nos Valga, AA.HH. Las Delicias, caserío Playa Blanca y Ciudad del Pescador en Parachique – La Bocana.

Actualmente, los distritos de Bellavista de la Unión y Rinconada Llicuar tienen obras en ejecución, mientras que otros cuatro proyectos se encuentran en proceso de licitación. Además, siete más están en fase de formulación y evaluación, destinados a beneficiar a sectores como Ciudad de Dios, Villa Los Olivos, Ampliación La Florida III, Miraflores, Los Portales y Parachique.

Durante la ceremonia, la alcaldesa provincial de Sechura, C.P.C. Carmen Rosa Morales Loro, destacó la importancia del programa: “Este programa es una esperanza para nuestras comunidades. Con la electrificación, nuestros niños y jóvenes tendrán mejores oportunidades para estudiar y crecer con dignidad”.

A su turno, Víctor Raúl Vargas Peña, representante del Ministerio de Energía y Minas, reconoció la eficiencia de la gestión: “Fospibay es uno de los fondos sociales más eficientes a nivel nacional”.

Por su parte, el gerente del Fospibay, Segundo Reusche Castillo, remarcó que cada obra representa más que infraestructura:” La energía eléctrica es desarrollo, inclusión y futuro. Cada proyecto refleja nuestro compromiso con Sechura.”

El evento incluyó el encendido de un mapa led didáctico por parte de los beneficiarios, como símbolo de la llegada de energía a cada rincón de Sechura. Asimismo, los alcaldes de Bellavista y Rinconada Llicuar entregaron reconocimientos al Fospibay en agradecimiento por la gestión que impulsa el desarrollo local.

Más allá de encender un foco, la electrificación significa seguridad, educación y crecimiento económico. Los niños podrán estudiar en la noche, las familias vivirán más tranquilas, los centros de salud operarán con mejores condiciones y los pequeños negocios tendrán nuevas oportunidades de expansión .

“Iluminamos hogares, fortalecemos comunidades y encendemos el futuro de Sechura”, fue el mensaje con el que concluyó la ceremonia.

