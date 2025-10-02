HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Exportaciones mineras del Perú crecen 16,6% y superan los US$26.000 millones en el primer semestre

El repunte se explica por los mayores precios internacionales del cobre, oro y zinc, con China como principal motor de la demanda, destacó el Ministerio de Energía y Minas.


El cobre y el oro lideraron el crecimiento de las exportaciones mineras en el primer semestre.
El cobre y el oro lideraron el crecimiento de las exportaciones mineras en el primer semestre.

En el periodo de enero a junio del 2025, el valor de los productos mineros exportados por el Perú registró US$26.553 millones, superando en un 16,6% las cifras obtenidas en el primer semestre de 2024, lo que reafirma a la minería como un sector que sustenta el comercio exterior y ejerce un impacto estratégico en el desempeño macroeconómico nacional.

Así lo afirmó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en la última entrega del Boletín Estadístico Minero (BEM). El resultado del primer semestre estuvo favorecido por el adelanto de pedidos en el mercado de metales debido a los anuncios de los cambios en las políticas arancelarias.

Y solo en el mes de junio de 2025, el valor de las exportaciones metálico y no metálicos sumó US$4.525 millones, lo que representó un incremento de 12,3% en comparación al mismo mes de 2024.

Este resultado obedeció, principalmente, a los mayores precios internacionales de minerales como cobre, oro y zinc, impulsados por la recuperación de la demanda en China y un contexto que favoreció a los metales.

El documento señala que, dentro del proceso de transición hacia energías limpias, la minería peruana desempeña un papel esencial como principal fuente de divisas para el país, y el valor de minerales metálicos y no metálicos constituyen el 66,3% del valor total de las exportaciones peruanas.

En este abanico de minerales exportados al mercado internacional, sobresalen el cobre, oro, zinc y plomo, representando el 91,3% del valor total de exportaciones mineras y el 60,5% de las exportaciones nacionales.

Respecto a las exportaciones de cobre, en el primer semestre del año registraron un ascenso del 10,2% en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que consolida al metal rojo como el líder entre los productos mineros exportados, representando un sólido 30,7% del total de las exportaciones peruanas.

En referencia al valor de las exportaciones auríferas, el valor acumulado de las exportaciones de oro de enero a junio del 2025 evidenció una expansión de 41,3% respecto al mismo periodo de 2024.

Con respecto al valor de las exportaciones de zinc, al primer semestre del 2025, reportaron un ascenso de 16.4% frente a lo reportado en el mismo periodo del 2024, favorecido por una mejor percepción del mercado inmobiliario e industrial chino.

