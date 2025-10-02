Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a padre de familia por abusar de su hija de once años

El juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Sullana condenó a la pena máxima de cadena perpetua al sujeto de iniciales E. Ch. C acusado como autor del delito de violación sexual en la modalidad de violación sexual, en agravio de su hija de once años, previsto en el artículo 173°del Código Penal.

Los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Jocelyn Gutiérrez considera que, en el presente caso, el ilícito penal de violación sexual de menor afecta de manera directa bienes jurídicos de alta relevancia como la indemnidad sexual, cuya tutela se ve reforzada por la especial protección que el Estado debe brindar a niñas, niños y adolescentes.

La conducta del procesado ha generado un daño integral en la víctima, en el ámbito moral, afectando su desarrollo emocional y social, lo que se acredita con el Protocolo de Pericia Psicológica; siendo el agravante la relación parental que tiene el sentenciado con la víctima, que evidencia signos compatibles a estresor de tipo sexual y se le recomendaba apoyo psicológico.

Los hechos se registraron en mayo del 2016 cuando el acusado, aprovechando que la madre de la agraviada no estaba en su casa, abusó sexualmente de su hija hasta en cuatro oportunidades, sometiéndola a constantes amenazas contra su integridad física. Hasta que un mes después al contarle a su progenitora, lo denunció en la policía, permaneciendo en la clandestinidad hasta el 03 de diciembre del 2024, en que fue internado en el penal de Piura, por pesar sobre él mandato de prisión preventiva.