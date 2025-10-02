HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao
EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     EN VIVO | Así se desarrolla el paro de transportistas en Lima y Callao     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Judicialidad

Juzgado Penal Supraprovincial de Sullana condenó a cadena perpetua a padre de familia por abusar de su hija de once años

El Juzgado Penal Colegiado de Sullana condena a cadena perpetua a E. Ch. C. por violación sexual de su hija de 11 años, destacando la gravedad del delito y la protección de menores.

Juez especializado Erick Sanchez Briceño, director de debates de este juicio. Fuente: Difusión.
Juez especializado Erick Sanchez Briceño, director de debates de este juicio. Fuente: Difusión.

El juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de Sullana condenó a la pena máxima de cadena perpetua al sujeto de iniciales E. Ch. C acusado como autor del delito de violación sexual en la modalidad de violación sexual, en agravio de su hija de once años, previsto en el artículo 173°del Código Penal.

Los jueces especializados Erick Sánchez, Manuel Valdiviezo y Jocelyn Gutiérrez considera que, en el presente caso, el ilícito penal de violación sexual de menor afecta de manera directa bienes jurídicos de alta relevancia como la indemnidad sexual, cuya tutela se ve reforzada por la especial protección que el Estado debe brindar a niñas, niños y adolescentes.

La conducta del procesado ha generado un daño integral en la víctima, en el ámbito moral, afectando su desarrollo emocional y social, lo que se acredita con el Protocolo de Pericia Psicológica; siendo el agravante la relación parental que tiene el sentenciado con la víctima, que evidencia signos compatibles a estresor de tipo sexual y se le recomendaba apoyo psicológico.

Los hechos se registraron en mayo del 2016 cuando el acusado, aprovechando que la madre de la agraviada no estaba en su casa, abusó sexualmente de su hija hasta en cuatro oportunidades, sometiéndola a constantes amenazas contra su integridad física. Hasta que un mes después al contarle a su progenitora, lo denunció en la policía, permaneciendo en la clandestinidad hasta el 03 de diciembre del 2024, en que fue internado en el penal de Piura, por pesar sobre él mandato de prisión preventiva.

Notas relacionadas
La Colaboración Eficaz en las Personas Jurídicas

La Colaboración Eficaz en las Personas Jurídicas

LEER MÁS
Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

LEER MÁS
Juramentan jueces superiores para salas civil, penal y laboral de Sullana

Juramentan jueces superiores para salas civil, penal y laboral de Sullana

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

Cero corrupción: presidente de la Corte de Lambayeque ratifica transparencia y trayectoria limpia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas hoy, 2 de octubre EN VIVO: rutas afectadas y últimas movilizaciones en Lima y Callao

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Paro de transporte este 2 de octubre: empresas que participarán, rutas afectadas, suspensión de clases y más noticias de la protesta en Lima y Callao

Judicialidad

Juramentan jueces superiores para salas civil, penal y laboral de Sullana

Corte de Sullana destaca a nivel nacional por una justicia con rostro humano

Dr. Roberto Huamán Santisteban asumió como Juez Supernumerario del Primer Juzgado Civil de Chiclayo

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gobierno de Dina Boluarte quiere un puerto espacial en Perú: propuesta fue presentada en el Congreso

Coronel PNP quita mérito a policía de Paraguay por atrapar al 'Monstruo': "Les dijimos que estaba allí; si no, no sabían"

Rosa María Palacios sobre ataques a la Generación Z: "Las calles son de los jóvenes y hay políticos viejos que se olvidan de eso"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025