Juez Superior Titular Pedro German Lizana Bobadilla asumió funciones como Presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana

Este organismo electoral incluye a un juez, un fiscal y un ciudadano local. Fuente: Difusión.

El Juez Superior Titular, Pedro Germán Lizana Bobadilla, juramentó de manera virtual como presidente del Jurado Electoral Especial de Sullana, y tendrá la función de impartir justicia en materia electoral en las elecciones que se realizarán en abril del próximo año. El acto de juramento estuvo a cargo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo.

La mencionada actividad contó con la participación del presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova.

De esta manera, queda instalado este organismo electoral, tras la culminación de los procesos electorales en los que se elegirá al presidente y Vice presidentes de la República, Senadores, Diputados, y Parlamento Andino, emitirán las credenciales correspondientes a los candidatos elegidos.

Cabe precisar, que el Jurado Electoral Especial, está conformado por un juez superior elegido por la Corte Superior de Justicia de la circunscripción correspondiente, un fiscal superior de la Junta de Fiscales Superiores, y un ciudadano de la localidad elegido mediante sorteo público.