HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro
Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     Universidades e institutos suspenden clases presenciales por paro     
Economía

Ministro Ángel Manero sobre priorizar agua para minería antes que la agricultura: "Fueron sacadas de contexto"

Titular del Midagri señaló que sus declaraciones en Perumin 37 fueron parte de un "escenario teórico" sobre el flujo de caja del país. No obstante, los gremios agrarios insisten en pedir su renuncia.

No es la primera vez que el ministro Ángel Manero emite declaraciones desafortunadas que le han merecido cuestionamientos por parte de gremios agrarios. Foto: Midagri
No es la primera vez que el ministro Ángel Manero emite declaraciones desafortunadas que le han merecido cuestionamientos por parte de gremios agrarios. Foto: Midagri

Tras sus desafortunadas declaraciones durante el Foro del Agua en Perumin 37, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Ángel Manero intentó justificarlas. Según dijo, su frase respecto a que "la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no", fue sacada de contexto, ya que formaba parte de un análisis teórico.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Ya estamos acostumbrados a que saquen nuestras frases de contexto. Esa conferencia empezó presentando al Ministerio de Agricultura las 25 irrigaciones que tenemos en el Perú, que incluyen almacenar agua y conducir el agua donde se necesita (...) Han cortado esa partecita y han querido complicar las declaraciones del Ministerio de Agricultura", indicó a RPP Noticias.

TE RECOMENDAMOS

Susel Paredes opina sobre Santiváñez | Sin Guion

De igual forma, precisó que la actividad minera da un mayor flujo de caja que la agricultura, pero aclaró que eso no quiere decir que se dejará al agro sin agua. Reiteró que nuestro país cuenta con una cartera de 25 proyectos de irrigación que posibilitarán el almacenamiento de 8.000 metros cúbicos de este recurso hídrico.

PUEDES VER: "La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

lr.pe

Gremios agrarios exigen la renuncia del titular de Midagri

A través de un pronunciamiento, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) rechazó las declaraciones del ministro de Agricultura y exigió su inmediata rectificación o renuncia al cargo. Según indicaron, Manero desconoce los establecido en el artículo 7 de la Constitución y en la Ley de Recursos Hídricos respecto al orden de prioridad en el uso de agua: 1) población, 2) agricultura y sector pecuario, 3) uso energético y 4) industria y minería, 5) recreativo.

"El más alto funcionario del Midagri no puede ser una persona que desconoce el rol fundamental de la agricultura familiar en la producción de alimentos que consume el país. Su permanencia en el cargo es una amenaza para más de 2 millones de familias que nos dan de comer todos los días", reclamaron.

Además, recordaron que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos, lo que equivale al 30% de la Población Económicamente Activa (PEA), mientras que la minería, en 2024, apenas alcanzó 235.000. Para el gremio, Midagri debería garantizar un acceso seguro y justo al agua para producir alimentos, no para convertirse en gestor de ingresos para otros sectores.

PUEDES VER: Organizaciones rechazan a Midagri por decir que "la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no"

lr.pe

A su turno, desde la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE), enfatizaron que priorizar el agua para proyectos mineros, como aduce Manero, significa condenar a las comunidades a la inseguridad alimentaria y a la contaminación. Recordaron que nuestro país atraviesa una crisis climática, con glaciares que han perdido más del 50% de su superficie en los últimos años, por lo que, resulta inaceptable que se hable de desarrollo sacrificando el agua para la agricultura.

Concluyeron su pronunciamiento exigiendo disculpas públicas del ministro Manero hacia los pequeños productores por sus declaraciones ofensivas y desafortunadas. Caso contrario, debe renunciar, ya que no es la primera vez que emite frases de desprecio hacia la agricultura, "evidenciando una falta de compromiso con quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.

PUEDES VER: Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

lr.pe

Más declaraciones desafortunadas de Manero

En abril de este año, el ministro Ángel Manero participó en un evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Durante su intervención, dio a entender que la agricultura debe ser vista como un negocio y no como una actividad idealizada. En caso de pérdidas, deberían abandonar el sector en lugar de esperar apoyo del Estado.

"Mucho mejor nos iría si le decimos al agricultor crudamente este es un negocio y si te va mal no le tienes que pedir nada al Estado. Si te va mal tienes que salir del negocio como pasa en cualquier otra actividad económica. Suena duro, pero son lecciones que tenemos que dárselas", declaró en aquella oportunidad.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte promulga Ley Chlimper 2.0: otorga beneficios tributarios a grandes empresas agroexportadoras

lr.pe

Meses atrás, el defensor de la Ley Chlimper 2.0 les pidió a los agricultores que no siembren más mangos en los próximos tres años, debido a un exceso de producción en la temporada que afrontaban. En un principio prometió un financiamiento de cinco plantas de procesamiento para hacer mango dehidratado y luego lanzó esta invocación desatinada.

La respuesta y rechazo de los gremios agrarios no se hizo esperar. Desde Conveagro cuestionaron este planteamiento del titular del Midagri, ya que no tenía sustento técnico ni era respaldado por datos estadísticos.

Notas relacionadas
Organizaciones rechazan a Midagri por decir que "la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no"

Organizaciones rechazan a Midagri por decir que "la agricultura puede esperar, pero un proyecto minero no"

LEER MÁS
MIDAGRI aprueba subvenciones por S/546.000 a Organizaciones Agrarias de Mujeres

MIDAGRI aprueba subvenciones por S/546.000 a Organizaciones Agrarias de Mujeres

LEER MÁS
"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

LEER MÁS
No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

No podrás hacer el retiro de AFP en 2025 si no tienes estos datos actualizados: recomendaciones antes del inicio de solicitudes por hasta 4 UIT

LEER MÁS
Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

Cronograma del retiro AFP 4 UIT: esta es la fecha límite que tiene la SBS para su publicación oficial y el inicio de solicitudes

LEER MÁS
Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

Empresa peruana importa juguetes de Mickey Mouse y recibe denuncia de Disney: tendrá que pagar más de S/150.000 a Indecopi

LEER MÁS
Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

Perú logrará superávit comercial récord de US$30.000 millones en 2025

LEER MÁS
SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

SBS oficializó la disolución de dos cooperativas de ahorros y créditos en Perú por perdida el total de su capital social: tenían patrimonio en negativo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Economía

Empresa peruana vence a Puma en batalla legal por registro de logo con silueta de lobo: esto dijo Indecopi

Sabine Bloch, embajadora de Alemania, en Perumin 37: “El 90% de las grandes mineras en el Perú tienen alguna máquina alemana”

Pequeña minería formal pide mayor respaldo frente a la ilegalidad y a un proceso de formalización estancado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota