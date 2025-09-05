HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú arriesga inversiones pese a que Alemania duplicará su demanda de cobre al 2035

Aunque no opera minas, el país europeo ve en el cobre peruano una fuente clave para su transición energética.

Perú enfrenta una brecha de infraestructura de US$85.000 millones. Foto: composición/Andina/Freepik
Perú enfrenta una brecha de infraestructura de US$85.000 millones. Foto: composición/Andina/Freepik

Alemania participa en la 37ª edición de Perumin como país aliado, con la presencia de 60 empresas que buscan fortalecer su relación estratégica con el Perú. Su apuesta se centra en proveer tecnología, maquinaria e inversiones en sectores como energía, infraestructura y salud, más que en la operación directa de minas.

“En Perú no operamos minas, por eso este reconocimiento destaca el valor de nuestras empresas, nuestras tecnologías y la calidad de nuestros productos y servicios”, señaló David Schmidt, encargado de Negocios de la Embajada de Alemania en Perú.

El diplomático remarcó que la demanda alemana de cobre se duplicará hacia 2035 y que el país europeo busca diversificar sus fuentes de materias primas críticas en un escenario global marcado por la transición energética y las tensiones geopolíticas.

El vínculo bilateral ya muestra un intercambio dinámico: el Perú exporta principalmente minerales y superfoods, mientras Alemania abastece con maquinaria, químicos y farmacéuticos. Este comercio bordea actualmente los US$2.000 millones.

Además, Berlín evalúa la posibilidad de que empresas alemanas ingresen a proyectos mineros locales mediante consorcios, como una vía para asegurar minerales estratégicos.

Reservas abundantes, trabas locales

Para el Perú, el principal desafío no es la falta de recursos sino las dificultades para ponerlos en valor. “Tenemos las reservas de cobre más extensas del mundo. Ya se encontraron los yacimientos, que suele ser la parte más difícil. Lo que falta es destrabar permisos y generar confianza para atraer inversiones”, sostuvo Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), a La República.

Ortiz explicó que existen proyectos con permisos completos que aún no se ejecutan porque los inversionistas perciben falta de estabilidad tributaria y regulatoria. “En ese escenario, muchas compañías miran a Chile, Argentina o incluso al Congo, donde encuentran condiciones más atractivas”, advirtió. Según dijo, los retos se dividen en dos frentes: agilizar procesos de permisos —ambientales, de exploración y consulta previa— y ofrecer un entorno estable que incentive a los capitales internacionales a apostar por el país.

Alemania como socio tecnológico

Si bien Alemania no tiene una gran cartera de empresas mineras, su oferta tecnológica se vuelve estratégica. Ortiz destacó que las compañías alemanas proveen motores, compresoras, maquinaria, sistemas de tratamiento de agua y procesos innovadores de selección de minerales, lo que las convierte en aliados clave para modernizar el ecosistema minero peruano. En su opinión, esta sinergia “puede seguir creciendo”, dado que la base de comercio bilateral ya existente ofrece margen de expansión.

La modernización del Perú también abre espacio para la cooperación. Según la OCDE, el país enfrenta una brecha de infraestructura de US$85.000 millones. Ortiz recordó que el Gobierno ya ha implementado esquemas de gestión de proyectos con países como Inglaterra y Francia, y que Alemania podría sumarse para acelerar obras clave.

“No se trata solo de minería. Una carretera, una línea eléctrica, un hospital o un colegio son infraestructura que beneficia a todos los peruanos. Si Alemania se suma a este esfuerzo, puede contribuir de manera decisiva al desarrollo del país”, afirmó.

Diversificación y riesgos globales

El representante del IIMP consideró que el interés alemán debe enmarcarse en una estrategia de diversificación de socios. “China es hoy el actor más activo en Perú y en el mundo, pero no debemos cerrar la puerta a otros. Necesitamos que Alemania, Canadá, Australia o nuestros vecinos de la región también se sientan acogidos. Solo en minería, tenemos un portafolio de proyectos de casi US$60.000 millones que requiere ponerse en valor”, indicó.

Respecto a las tensiones comerciales globales, señaló que el impacto en Perú es acotado. El cobre exportado a Estados Unidos representa apenas 5% de la producción nacional. “La clave es mantener una huella distribuida entre varios mercados —China, Europa, Japón— para reducir riesgos y aprovechar más oportunidades”, concluyó.

