El gran autobús de lujo que mide más de 13 metros, pesa más de 24 toneladas y no necesita gasolina para funcionar

El autobús sin gasolina funciona gracias a una tecnología basada en pilas de combustible de hidrógeno. Foto: Diariomotor.

El autobús sin gasolina funciona gracias a una tecnología basada en pilas de combustible de hidrógeno. Foto: Diariomotor.

El Setra H₂ Coach es un innovador autobús de lujo con una longitud de 13,9 metros y un peso máximo autorizado de 24,7 toneladas, este vehículo ofrece una experiencia de viaje cómoda y respetuosa con el medio ambiente. Equipado con una pila de combustible de hidrógeno, elimina la necesidad de combustibles fósiles y reduciendo las emisiones contaminantes.

Con una autonomía superior a 800 kilómetros, comparable a la de los autocares convencionales de gasoil, el Setra H₂ Coach ofrece una alternativa viable para viajes de larga distancia sin comprometer el rendimiento. Además, su capacidad de repostaje rápido supera a la de los autobuses eléctricos de batería, lo que facilita su integración en rutas interurbanas y de larga distancia.

¿Cómo funciona el autobús sin gasolina?

El autobús sin gasolina funciona gracias a una tecnología basada en pilas de combustible de hidrógeno. En lugar de utilizar gasolina o diésel para propulsarse, este tipo de autobús genera electricidad mediante una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno. El proceso ocurre en la pila de combustible, generando solo vapor de agua como subproducto, siendo un vehículo libre de contaminantes.

El secreto del H₂ Coach está en dos depósitos de hidrógeno con 46 kilos de capacidad, que alimentan una pila de combustible de 300 kW desarrollada por cellcentric, la empresa conjunta de Daimler y Volvo.

El desarrollo del H₂ Coach, un autobús impulsado por hidrógeno, se está llevando a cabo en la planta de Neu-Ulm. Foto: Diaromotor.

Este proceso no requiere combustión, lo que elimina la producción de gases contaminantes como CO₂, típicos de los motores de combustión interna. Además, el autobús eléctrico de hidrógeno generalmente cuenta con una batería adicional que almacena energía regenerada durante el frenado, lo que mejora la eficiencia general del vehículo.

Aun en periodo de pruebas en Europa

El autobús Setra H₂ Coach, impulsado por una pila de combustible de hidrógeno, está en fase de pruebas en carreteras públicas en Alemania y otros países europeos. Este vehículo de lujo y cero emisiones ha sido aprobado como vehículo de prueba bajo la sección 19.6 del TÜV alemán, lo que le permite realizar ensayos tanto en terrenos de prueba internos como en vías públicas.

Su tecnología se basa en componentes del camión Mercedes-Benz GenH₂ y se desarrolla en colaboración con el grupo Volvo a través de la empresa conjunta cellcentric. La expansión de su uso dependerá de la infraestructura de repostaje de hidrógeno disponible y de las políticas de transporte sostenible en cada país.

Este proceso no requiere combustión, lo que elimina la producción de gases contaminantes como CO₂. Foto: Diaromotor.

¿Dónde se lleva a cabo la elaboración de este autobús de lujo?

El desarrollo del H₂ Coach, un autobús impulsado por hidrógeno, se está llevando a cabo en la planta de Neu-Ulm, Alemania, sede de Daimler Buses, donde se trabaja lo que podría ser el primer autocar de hidrógeno de producción en serie en Europa.

Este avance es parte de una estrategia dual de Daimler Buses, que, además de investigar el uso del hidrógeno, también apuesta por los vehículos eléctricos de batería como su solución para cero emisiones en el transporte. Aunque el H₂ Coach aún no es un producto comercial, marca un paso importante hacia la transición de la industria hacia un transporte más limpio y sostenible.