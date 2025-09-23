HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía investigará a joven por presunta discriminación en Metropolitano
Economía

Conga: ministro Jorge Montero señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

El titular del Minem recalcó que el proyecto minero Conga (Cajamarca) no forma parte de la cartera actual, pero no descartó la posibilidad de reanudar futuras conversaciones al respecto.

Titular del Minem cerró la puerta al proyecto minero Conga, que lleva más de una década paralizada. Foto: composición LR/Minem/Archivo LR
Titular del Minem cerró la puerta al proyecto minero Conga, que lleva más de una década paralizada. Foto: composición LR/Minem/Archivo LR

En el marco de Perumin 37, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, se refirió al proyecto minero Conga que está paralizado desde el 2012 debido al rechazo mayoritario de la población de Cajamarca. Y es que, su implementación implicaría un riesgo a la existencia de cuatro lagunas, así como la provisión de agua potable en la ciudad.

"Conga fue un proyecto minero, que, en este momento, está fuera del pipeline de proyectos del futuro, Sin embargo, la mina está ahí y el recurso también. Se volverá a dialogar cuando sea necesario y posible, con mucho respeto”, declaró el titular del Minem a los medios de comunicación.

De esta manera, se cierra la puerta a un megaproyecto que marcó la historia del sector minero en el país. Como se recuerda, a inicios del 2012, estalló el conflicto social que confrontaba a la población contra el gobierno de Ollanta Humala, que dio luz verde a su ejecución a cargo de la minera Yanacocha. En ese mismo año, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) sancionó a esta empresa por incumplir el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y vulnerar la normativa ambiental.

Perú alista acuerdos con Arabia Saudita

Desde Arequipa, el titular del Minem, Jorge Montero, confirmó que una delegación nacional viajará a Arabia Saudita en los próximos meses para suscribir cuatro convenios con este país asiático. Se trata de una alianza estratégica orientada a atraer inversiones, impulsar la industrialización de minerales y consolidar el liderazgo peruano en el sector.

"Estamos cerrando un convenio de cooperación con el reino de Arabia Saudita. Ellos son una nación muy desarrollada en términos de petróleo y gas, pero no minería. Están buscando alianzas estrategia con países maduros y en el caso de Perú, tenemos ya una excelente relación con ellos. Estaremos viajando para suscribir cuatro convenios con Arabia Saudita y países del golfo pérsico", explicó.

Asimismo, comentó que estos convenios no solo contemplan inversión saudí en nuestro país, sino también la posibilidad de que las empresas mineras que operan en Perú desarrollen proyectos en Arabia Saudita. Dicha información fue complementada por el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, quien destacó la ruta que adopta el Perú para posicionarse como proveedor confiable de minerales.

Perú y Chile suscriben memorando de entendimiento

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, y la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, suscribieron un Memorando de Entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral y promover el desarrollo sostenible del sector, así como la seguridad de las cadenas de valor de los minerales críticos.

Dicho acuerdo contempla también el intercambio de experiencias en políticas públicas y marcos regulatorios, con un énfasis especial en fortalecer cadenas de valor de la actividad minera a nivel local y asegurar que los beneficios de esta industria lleguen efectivamente a los territorios.

"Lo firmamos ayer. Entre Chile y Perú somos aproximadamente el 40% de la oferta mundial en cobre y con este esfuerzo, dos países con costas en el Pacífico Sur, podrían garantizar el 51% del suministro mundial en 15 años. Esto nos posicionará como actores estratégicos en la transición energética y en la electromovilidad", manifestó Montero en rueda de prensa.

Finalmente, dejó en claro que el objetivo central no es solo exportar concentrados o cátodos, sino producir y vender directamente productos de cobre con valor agregado a las empresas que fabrican automóviles, a la NASA y a las compañías de alta tecnología a nivel mundial.

