Retiro AFP: ¿Qué oportunidades de inversión existen para tu fondo de pensiones?

El Congreso aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP, permitiendo a los afiliados disponer hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/21.400. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), este retiro significará la salida de aproximadamente de S/31.613 millones de la cartera administrada por las mencionadas gestoras.

El último viernes, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, señaló que, desde la autoridad monetaria existe la impresión de que los fondos que serán liberados por el retiro de las AFP, a diferencia de lo ocurrido en los siete procesos anteriores, no se destinarán principalmente al consumo, sino a formas de ahorro como fondos mutuos, depósitos a plazo o emprendimientos individuales.

Ante esta medida, surge la pregunta: ¿cómo invertir de manera responsable estos recursos? Hay quienes podrían destinarlo al pago de deudas; sin embargo, quienes decidan invertir cuentan con alternativas atractivas en el mercado peruano:

1. Depósitos a plazo fijo y fondo mutos

Los depósitos a plazo fijo siguen siendo una alternativa clásica para quienes buscan seguridad y bajo riesgo. En la actualidad, varias entidades financieras ofrecen tasas de interés que oscilan entre 4% y 6,5% anual, dependiendo del monto y del plazo.

Por ejemplo, para Caja rural Los Andes, si un usuario deposita S/6.000 en un Plazo Fijo de 360 días (un año) con una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 5,50% (valor actual y real), al término del año, el monto total que recibiría sería de S/6.330, lo que significa una ganancia de S/330 en intereses (S/26,83 mensuales), según datos analizados por este diario.

Otra entidad que paga una tasa atractiva en este momento es Financiera Efectiva, que ofrece una TEA de 5,25% para depósitos a plazo fijo. Por ejemplo, si un cliente invierte S/5.000 a 360 días, al vencimiento, después de un año, recibiría S/5.262,50, lo que significa una ganancia de S/262,50 en intereses.

Otra opción son los fondos mutuos que permiten invertir de manera colectiva en distintos instrumentos financieros: bonos, acciones o depósitos administrados por profesionales. Ofrecen mayor potencial de rentabilidad que un plazo fijo, aunque con un nivel de riesgo más alto, y se adaptan a distintos perfiles de inversionista: conservador, moderado o arriesgado.

2. Bolsa de valores

El mercado ofrece oportunidades para quienes buscan combinar rentabilidad y diversificación. Una de las estrategias más recomendadas en contextos de incertidumbre es apostar por acciones con pago de dividendos, es decir, aquellas empresas que reparten parte de sus utilidades entre los accionistas de manera periódica. No obstante, invertir en bolsa exige mayor preparación y tolerancia al riesgo, ya que los precios de las acciones pueden fluctuar significativamente.

3. Inversión en inmuebles para alquiler

El mercado inmobiliario sigue siendo considerado un activo refugio en Perú. Invertir en un inmueble con fines de alquiler puede generar ingresos pasivos estables y una apreciación de capital en el tiempo. En distritos de Lima Metropolitana y zonas emergentes de Lima Norte y Lima Este, la demanda de vivienda en alquiler se mantiene elevada y la rentabilidad asciende a 5% según un reporte de Urbania.

4. Crowdfunding inmobiliario

La financiación colectiva de proyectos inmobiliarios, conocida como crowdfunding, se ha consolidado como una opción novedosa para inversionistas con distintos tipos de capital. Este método permite que múltiples personas, a través de plataformas en línea, aporten montos accesibles para financiar la construcción, compra o renovación de propiedades. A cambio, reciben retornos que, según el sector, pueden alcanzar una alta rentabilidad.

Simón Vacher, cofundador de Inversiones.io, destacó que el crowdfunding facilita el acceso a retornos atractivos, diversificando el portafolio del inversionista peruano. “Dentro de este segmento, el crowdfunding inmobiliario de vivienda social está cobrando fuerza como una alternativa con menor riesgo frente a otros tipos de proyectos. Alrededor de 1500 personas invierten activamente con nosotros y reciben retornos de corto plazo, con pago mensual de intereses y tasas que en promedio generan 25% anual”, apuntó.

Más allá de las opciones de inversión, los expertos recomiendan considerar el pago de deudas pendientes como una de las formas más rentables de emplear el retiro, ya que reduce cargas financieras futuras. De la misma forma, destinar parte del dinero a capacitación en educación financiera puede marcar la diferencia en el manejo de los recursos a largo plazo.

Pero la diversificación es un principio clave en la asignación de inversiones. Al distribuir el capital entre distintos activos, sectores o geografías, se reduce la exposición al riesgo de que un solo evento afecte todo el portafolio. Esto permite equilibrar estabilidad y rentabilidad, aprovechando oportunidades de crecimiento sin comprometer la seguridad del inversionista.

Recordemos que la SBS tiene un plazo máximo de 30 días calendario a partir de la entrada en vigor de la norma para aprobar y publicar el reglamento. Sin embargo, este procedimiento operativo puede darse de manera más célere, aprovechando el documento de años anteriores.

Una vez publicado, las AFP tendrían un margen breve para implementar el proceso para que afiliados empiecen a enviar las solicitudes de retiro. Cada AFP podrá activar un portal web para registrar solicitudes de los afiliados y podrán presentarla de manera física o virtual en los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento.