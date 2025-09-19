HOYSuscripcion LR Focus

Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Curwen reprende a Alejandro Cavero por descalificar a afiliados que retiran su AFP: “Cree que todos ganamos como él”

Tras la polémica intervención de Alejandro Cavero en el Congreso, a raíz del tema del retiro de hasta 4 UIT, Curwen también respondió duramente al parlamentario por mencionar que "no vive del Estado".

Cavero criticó la aprobación del Congreso durante la Comisión de Economía. Foto: composiciónLR/Youtube/Andina
Curwen criticó de forma severa lo dicho por el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, quien volvió a mostrarse en desacuerdo con el retiro de fondos de pensiones aprobado por el Parlamento, durante la Comisión de Economía. En el último programa de 'Habla Good', el conductor tuvo fuertes palabras para referirse a lo dicho por Cavero, señalando con ironía su explicación a por qué el congresista no retira "ni un sol" de su AFP.

Como ya se sabe, el último miércoles 17 de septiembre, el Congreso de la República aprobó el octavo retiro de hasta 21,400 soles de las AFP y modificó algunas disposiciones de la reforma de pensiones promovida por el partido Fuerza Popular, acto que fue combatido por parlamentarios como Alejandro Cavero, quien no ocultó su desaprobación indicando que no cobra de ese fondo "porque trabajo y ahorro, a diferencia de otros que viven del Estado, viven de la mamadera como los socialistas".

¿Qué dijo Curwen sobre la crítica de Alejandro Cavero a los retiros de la AFP?

El comunicador se mostró en desacuerdo con lo mencionado por Alejandro Cavero, apuntando a los ciudadanos que esperan retirar el dinero permitido para poder hacer frente a los diversos males económicos que golpean severamente en la actualidad, como la falta de empleo, las deudas o enfermedades.

"No es porque sepas ahorrar, papito, es porque te llevas un sueldazo de congresista. La gente que trabaja, que no ha tenido para comer, no ha tenido para cuidar a su ser querido que ha estado enfermo en la pandemia, que ha tenido que hacer retiro para pagar la hipoteca", expresó Curwen.

"Creo que Cavero cree que todos los peruanos ganamos y le mochamos el sueldo al trabajador, que hacemos lobby debajo de la mesa, que nos invitan a viajar al extranjero los gerentes y los CEOs de las empresas que están buscando lobby", agregó.

Asimismo, no dejó pasar el hecho de que el parlamentario haya mencionado que "no vive de la plata del Estado", respondiéndole sin tapujos: "¿De dónde crees que sale tu sueldo de congresista, h*evón? ¿De dónde crees que sale los 2.800 soles que te pagan por semana de representación, los beneficios, la canasta?".

Congreso aprueba el retiro de hasta 4 UIT de las AFP

Con una votación mayoritaria de 115 votos a favor y solo cinco abstenciones, el Pleno del Congreso dio luz verde al dictamen presentado por la Comisión de Economía, que permite un octavo retiro de hasta S/21.400 de los fondos de pensiones (AFP) y suprime ciertos aspectos de la reforma previsional. Una vez que se redacte la autógrafa correspondiente, el texto será remitido a la presidenta Dina Boluarte, quien tendrá la responsabilidad de promulgarlo o devolverlo con observaciones.

El dictamen aprobado también contempla la restitución del acceso al 95,5% del fondo para afiliados menores de 40 años al momento de su jubilación, además de anular la norma que exigía a los trabajadores independientes contribuir con hasta un 5% de sus ingresos. Sin embargo, algunos legisladores consideran que la Ley de Modernización del Sistema Previsional debería eliminarse por completo en lugar de ser modificada parcialmente.

