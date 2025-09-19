HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Retiro AFP en manos de Boluarte: Congreso firmó norma para autorizar liberación de hasta 4 UIT

José Jerí suscribió la autógrafa de ley que faculta a los afiliados a las AFP a retirar hasta S/21.400 de sus fondos. Ahora, la presidenta Dina Boluarte tendrá que decidir si la observa o la promulga en el diario El Peruano.

Dina Boluarte podría oficializar la ley de retiro AFP antes de su viaje a la ONU. Foto: composición LR/Andina
Dina Boluarte podría oficializar la ley de retiro AFP antes de su viaje a la ONU. Foto: composición LR/Andina

El retiro de hasta 4 UIT de los fondos de AFP a un paso de ser realidad. Este viernes 19 de septiembre, el presidente del Congreso, José Jerí, estampó su firma en la autógrafa de ley que autoriza una octava liberación del dinero ahorrado en las cuentas individuales de capitalización (CIC) y que elimina algunas disposiciones de la cuestionada reforma de pensiones.

Una vez que se remita la norma al despacho de la presidenta Dina Boluarte, el Poder Ejecutivo tendrá 15 días hábiles para decidir si la observa o la promulga en el diario El Peruano. Precisamente, la mandataria anunció su respaldo a esta medida el último domingo 7 de septiembre, pese a que su ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, había advertido su impacto negativo en un inicio.

"Queremos anunciar que tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro Gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida", declaró Boluarte, quien viajará desde el domingo 21 hasta el jueves 25 de septiembre a Estados Unidos.

Retiro AFP será promulgado por Dina Boluarte

Si bien el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, había advertido desde hace varios meses que los proyectos para viabilizar una nueva liberación de fondos privados de pensiones podrían tener consecuencias negativas en la protección social de los trabajadores, lo cierto es que se ha alineado al apoyo manifestado por Boluarte. Incluso, ha confirmado a los medios de comunicación, que la mandataria promulgará esta norma.

"No puedo informar si será antes o después. De echo que la va a promulgar. Como ustedes saben, la presidenta ha expresado su voluntad de apoyar esta iniciativa del Congreso. En consecuencia, va a promulgarla", sostuvo.

