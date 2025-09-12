HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP
Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     Aportantes y exaportantes marcharán por el retiro AFP     
Economía

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Los trabajadores del sector público en Perú podrán solicitar un día adicional de descanso si cumplen durante 60 días un único requisito, según lo especifica la Ley N.°.30936.

Trabajadores públicos del Perú pueden solicitar un día libre para descansar pero deben cumplir un solo requisito.
Trabajadores públicos del Perú pueden solicitar un día libre para descansar pero deben cumplir un solo requisito. | Foto: Composición LR/IA.

Los trabajadores del sector público en el Perú pueden acceder a solicitar un día adicional en su horario regular para que puedan descansar. Para obtener el beneficio laboral, los servidores públicos deben cumplir como requisito, usar la bicicleta como medio de transporte para llegar a sus respectivos centros de labores, así lo especifica la Ley N.°.30936.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La mencionada ley tiene el principal objetivo de promover el uso de la bicicleta, para ello se incentiva a los trabajadores públicos, quienes podrán disfrutar de un día libre si acuden a trabajar usando este ecológico medio de transporte. Además, de acceder a los diferentes beneficios que tiene con la salud y medio ambiente.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

P'UEDES VER: Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

lr.pe

Trabajadores del sector público tiene un día libre para descansar si usan la bicicleta como medio de transporte

En Perú, los trabajadores públicos podrán tener un día libre si acuden a trabajar usando la bicicleta, según la Ley N.°.30936, aquellos que acumulen 60 días en ir a sus respectivos centros de labores usando la bicicleta serán acreedores de un día de descanso adicional a los días que tienen por derecho.

En ese sentido, también expresa que las instituciones públicas y privadas faciliten las condiciones y espacios para que se use la bicicleta en los centros de trabajo.

Día libre por usar bicicleta: ¿aplica para los trabajadores del sector privado?

Según lo dispuesto en la mencionada Ley N.°.30936, los trabajadores públicos podrán tener día libre de descanso si usan la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, la medida no aplica para el sector público, aunque sí se estipula brindar espacios adecuados para que los colaboradores puedan ir a sus centros laborales en bicicleta.

Notas relacionadas
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Gobierno incluye bono de S/100 y aumento salarial para trabajadores del sector público en presupuesto 2026

Gobierno incluye bono de S/100 y aumento salarial para trabajadores del sector público en presupuesto 2026

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Beneficiarios de la ONP pueden cobrar la pensión más alta de S/893 si cumplen estos requisitos en septiembre de 2025: ¿cuáles son?

Beneficiarios de la ONP pueden cobrar la pensión más alta de S/893 si cumplen estos requisitos en septiembre de 2025: ¿cuáles son?

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
El significado de las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi para saber si eres beneficiario de cobrar aportes en 2025

El significado de las letras A, B, C, D y E en la página oficial del Fonavi para saber si eres beneficiario de cobrar aportes en 2025

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Remate de Aduanas 2025: laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde S/1 en nueva subasta Sunat: ¿cómo participar?

Remate de Aduanas 2025: laptops, smartphones, electrodomésticos y más desde S/1 en nueva subasta Sunat: ¿cómo participar?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Economía

Nueva Ley Agraria: gremios advierten retroceso en derechos laborales y fiscalización

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 12 de septiembre de 2025: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Doe Run Perú: Indecopi definiría elección de nuevo liquidador de empresa minera en menos de un mes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota