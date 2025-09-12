Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025
Los trabajadores del sector público en Perú podrán solicitar un día adicional de descanso si cumplen durante 60 días un único requisito, según lo especifica la Ley N.°.30936.
Los trabajadores del sector público en el Perú pueden acceder a solicitar un día adicional en su horario regular para que puedan descansar. Para obtener el beneficio laboral, los servidores públicos deben cumplir como requisito, usar la bicicleta como medio de transporte para llegar a sus respectivos centros de labores, así lo especifica la Ley N.°.30936.
La mencionada ley tiene el principal objetivo de promover el uso de la bicicleta, para ello se incentiva a los trabajadores públicos, quienes podrán disfrutar de un día libre si acuden a trabajar usando este ecológico medio de transporte. Además, de acceder a los diferentes beneficios que tiene con la salud y medio ambiente.
Trabajadores del sector público tiene un día libre para descansar si usan la bicicleta como medio de transporte
En Perú, los trabajadores públicos podrán tener un día libre si acuden a trabajar usando la bicicleta, según la Ley N.°.30936, aquellos que acumulen 60 días en ir a sus respectivos centros de labores usando la bicicleta serán acreedores de un día de descanso adicional a los días que tienen por derecho.
En ese sentido, también expresa que las instituciones públicas y privadas faciliten las condiciones y espacios para que se use la bicicleta en los centros de trabajo.
Día libre por usar bicicleta: ¿aplica para los trabajadores del sector privado?
Según lo dispuesto en la mencionada Ley N.°.30936, los trabajadores públicos podrán tener día libre de descanso si usan la bicicleta como medio de transporte. Sin embargo, la medida no aplica para el sector público, aunque sí se estipula brindar espacios adecuados para que los colaboradores puedan ir a sus centros laborales en bicicleta.