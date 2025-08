Uno de los proyectos más importantes que deberá aprobar el Congreso en el segundo semestre de este año es la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026. Hasta antes del 30 de agosto, este instrumento del Estado tendría que ser remitido al Poder Legislativo, indicó Rodolfo Acuña, viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Nosotros estamos tratando de llegar antes de que esa fecha se de. En estos momentos, un grupo de ministros ha viajado a Asia y estaremos esperando el regreso de la delegación para sentarnos a mirar cifras definitivas y que éstas sean aprobadas por el Ejecutivo, para luego ser llevadas al Congreso en la fecha que corresponde", explicó a RPP Noticias.

Luego de su presentación, el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para debatir y aprobar el Presupuesto Público que regirá en el 2026. Con miras a este proceso de negociación y ajustes que suelen realizar los integrantes de las comisiones parlamentarias, Acuña recordó que los legisladores no tienen iniciativa de gasto. Por ende, las cifras que apruebe el Ejecutivo no pueden ser alteradas y se debe respetar la estrategia fiscal.

Como se recuerda, el Consejo Fiscal reportó que varias de las disposiciones aprobadas en la Ley de Presupuesto 2025 carecían de financiamiento. En detalle, se agregaron 120, de las cuales, el 85% generaban gastos no previstos y presiones sobre el déficit fiscal, un problema que arrastra el país por dos años seguidos de incumplimiento de la meta.

Para este año, la regla fijada por el MEF es de 2,2% del PBI. Diversos agentes económicos y analistas vienen informando acerca de una reducción del déficit, pero que no alcanzaría a evitar un tercer incumplimiento. Y es que la mejora se debe a la regularización del impuesto a la renta del sector minero. No obstante, la velocidad de recaudación no será la misma en la segunda mitad del año.

Ley de presupuesto 2026: ¿qué sectores se priorizará?

De acuerdo con el viceministro de Hacienda, las prioridades del presupuesto 2026 estarán dirigidas hacia la seguridad ciudadana y el desarrollo de la inversión, con el propósito de asegurar la continuidad de la cartera de proyectos hasta el cambio de gestión que se efectuará el próximo año.

Respecto al primer sector, recientemente, el Poder Ejecutivo publicó una ley que otorga un crédito suplementario S/642 millones 657,207 para el financiamiento de mayores gastos asociados a la consolidación económica, el reforzamiento de la seguridad ciudadana y el fomento del desarrollo social.

Precisamente, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, resaltó que, dentro de este crédito, se han destinado más de S/140 millones a favor del Ministerio del Interior para fortalecer la operatividad e inteligencia de la Policía Nacional. En ese sentido, se vienen reuniendo para seguir proponiendo políticas y evaluar los resultados alcanzados.

“Esto permitirá la adquisición de equipamiento como geolocalizadores y georreferenciadores. La PNP tiene un déficit de equipamiento histórico, los presupuestos que se han dado en los últimos 10 años a la policía, han sido paupérrimos. Este gobierno ha empezado primero dándole dignidad, tanto al personal de las FF.AA. como a la PNP y a los pensionistas, elevándole su sueldo y pensiones”, indicó.

Por su parte, Rodolfo Acuña desmintió que vaya a darse una reducción de partidas para los programas sociales y anunció que el Marco Macroeconómico Multianual será presentado junto con la Ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del Sector Público.