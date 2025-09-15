HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Curwen en La República | Gobierno de Dina Boluarte apoya el retiro de AFP

Economía

Congreso echa la culpa al gobierno y propone derogar parcialmente reglamento de reforma de pensiones

En conferencia de prensa, el presidente del Congreso, José Jerí, acusó al Poder Ejecutivo de deformar la reforma de pensiones a través de su reglamento. Pese a que fueron los promotores de la norma, ahora plantean derogar algunos alcances.

El presidente del Congreso, José Jerí, hizo un mea culpa respecto a la reforma de pensiones aprobada por el Congreso y reglamentada por el Ejecutivo. Foto: Congreso
El presidente del Congreso, José Jerí, hizo un mea culpa respecto a la reforma de pensiones aprobada por el Congreso y reglamentada por el Ejecutivo. Foto: Congreso

Luego de la marcha ciudadana contra la reforma de pensiones, el Congreso empieza a retroceder y responsabiliza al Poder Ejecutivo de desnaturalizar la Ley de Modernización Previsional a través del reglamento que publicaron hace algunos días. En palabras de José Jerí, titular de este poder del Estado, se debe derogar parcialmente este dispositivo legal.

"Hacemos un mea culpa y decimos que hay que mejorar algunos aspectos. El tema es que el Congreso presentó un planteamiento, que es perfectible y ahora nos lo dice la ciudadanía. Vamos a abrir el debate sobre algunos aspectos para mejorar la ley. En consecuencia, se tendrá que derogar parcialmente ese reglamento que ha generado la disociación con la población", sostuvo el presidente del Congreso, quien votó a favor de la norma en controversia.

PUEDES VER: Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

De igual forma, enfatizó la necesidad de que la Ley de Modernización Previsional sea perfeccionada y revisada nuevamente por las instituciones competentes, especialistas y la propia población. Recordó que el texto que se aprobó en agosto del año pasado fue parte de un consenso de las bancadas en aquel momento.

Precisamente, el propio legislador de Somos Perú apoyó con su voto esta norma gestada por Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Ahora, él y las bancadas que respaldaron los alcances de La Ley N° 32123 retroceden ante la presión social e insisten en que el Poder Ejecutivo es responsable de haberla desnaturalizado.

"El texto que, en su momento, se aprobó fue producto del consenso de las bancadas. No obstante, estaba pendiente su reglamentación y este dispositivo es el que ha deformado la norma del Congreso. En ese sentido, reitero que el debate se abre para modificar y mejorar la ley vigente", anotó.

PUEDES VER: Retiro AFP: ciudadanos marcharon por la aprobación de proyecto de ley y contra la reforma de pensiones

Retiro AFP bajo la lupa

Respecto al retiro de las AFP que, ahora cuenta con el apoyo de Dina Boluarte, el presidente del Congreso y su vicepresidente, Ilich López, volvieron a actuar en sintonía como en sus intervenciones en la Comisión de Economía de la legislatura pasada. Ambos señalaron que una nueva liberación de fondos no debe ser como los siete anteriores.

"Sobre el retiro, es importante señalar que hay que presentarles alternativas a la población. En ese sentido, decimos dos cosas: liberación de fondos como garantía para autopréstamo o para fines de vivienda. La población quiere liquidez para invertir en algún emprendimiento o para invertir en algún activo. Estamos planteando algo para mediano y largo plazo, que espero genere consensos", explicó.

Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Trabajadores independientes en Perú deberán aportar a la ONP o AFP a partir de este año, según nueva ley de pensiones

Trabajadores independientes en Perú deberán aportar a la ONP o AFP a partir de este año, según nueva ley de pensiones

Aspec exige la anulación de la reforma de pensiones: "Esta ley y su reglamento nos recortan derechos"

Aspec exige la anulación de la reforma de pensiones: "Esta ley y su reglamento nos recortan derechos"

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Indecopi sanciona a inmobiliaria con más de S/100.000 por no cumplir con la totalidad de proyecto pese a firma de compromisos

Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogar la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Retiro AFP: Dina Boluarte respaldará liberación de ahorros, pero el Congreso es el que manda

Retiro AFP: Dina Boluarte respaldará liberación de ahorros, pero el Congreso es el que manda

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en Perú, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma del sistema de pensiones?

Si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en Perú, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma del sistema de pensiones?

CTS para trabajadores CAS: sindicatos convocan marcha por aprobación de beneficio al 100%

CTS para trabajadores CAS: sindicatos convocan marcha por aprobación de beneficio al 100%

Retiro AFP: ciudadanos marcharon por la aprobación de proyecto de ley y contra la reforma de pensiones

Retiro AFP: ciudadanos marcharon por la aprobación de proyecto de ley y contra la reforma de pensiones

