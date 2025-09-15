El presidente del Congreso, José Jerí, hizo un mea culpa respecto a la reforma de pensiones aprobada por el Congreso y reglamentada por el Ejecutivo. Foto: Congreso

Luego de la marcha ciudadana contra la reforma de pensiones, el Congreso empieza a retroceder y responsabiliza al Poder Ejecutivo de desnaturalizar la Ley de Modernización Previsional a través del reglamento que publicaron hace algunos días. En palabras de José Jerí, titular de este poder del Estado, se debe derogar parcialmente este dispositivo legal.

"Hacemos un mea culpa y decimos que hay que mejorar algunos aspectos. El tema es que el Congreso presentó un planteamiento, que es perfectible y ahora nos lo dice la ciudadanía. Vamos a abrir el debate sobre algunos aspectos para mejorar la ley. En consecuencia, se tendrá que derogar parcialmente ese reglamento que ha generado la disociación con la población", sostuvo el presidente del Congreso, quien votó a favor de la norma en controversia.

De igual forma, enfatizó la necesidad de que la Ley de Modernización Previsional sea perfeccionada y revisada nuevamente por las instituciones competentes, especialistas y la propia población. Recordó que el texto que se aprobó en agosto del año pasado fue parte de un consenso de las bancadas en aquel momento.

Precisamente, el propio legislador de Somos Perú apoyó con su voto esta norma gestada por Fuerza Popular y Keiko Fujimori. Ahora, él y las bancadas que respaldaron los alcances de La Ley N° 32123 retroceden ante la presión social e insisten en que el Poder Ejecutivo es responsable de haberla desnaturalizado.

"El texto que, en su momento, se aprobó fue producto del consenso de las bancadas. No obstante, estaba pendiente su reglamentación y este dispositivo es el que ha deformado la norma del Congreso. En ese sentido, reitero que el debate se abre para modificar y mejorar la ley vigente", anotó.

Retiro AFP bajo la lupa

Respecto al retiro de las AFP que, ahora cuenta con el apoyo de Dina Boluarte, el presidente del Congreso y su vicepresidente, Ilich López, volvieron a actuar en sintonía como en sus intervenciones en la Comisión de Economía de la legislatura pasada. Ambos señalaron que una nueva liberación de fondos no debe ser como los siete anteriores.

"Sobre el retiro, es importante señalar que hay que presentarles alternativas a la población. En ese sentido, decimos dos cosas: liberación de fondos como garantía para autopréstamo o para fines de vivienda. La población quiere liquidez para invertir en algún emprendimiento o para invertir en algún activo. Estamos planteando algo para mediano y largo plazo, que espero genere consensos", explicó.