HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Nuevo megapuerto de US$1.500 millones en Lambayeque: generará 200 mil empleos al conectar con China y el resto del Asia

El nuevo megaproyecto marítimo será inaugurado el 13 de septiembre y beneficiará a más de 4 millones de personas en el norte del Perú.

Puerto de Eten será inaugurado por el Gobierno Regional de Lambayeque este 13 de septiembre
Puerto de Eten será inaugurado por el Gobierno Regional de Lambayeque este 13 de septiembre | Foto: Composición LR/ Andina/ Gobierno Regional de Lambayeque

El Gobierno Regional de Lambayeque inauguró el 13 de septiembre el Terminal Portuario de Eten, un megapuerto con una inversión estimada de US$1.500 millones, una extensión de 739 hectáreas y un calado de 18 metros, que permitirá el arribo de embarcaciones de gran escala. El terminal marítimo estará conectado directamente a la carretera Panamericana, la red vial transandina y los futuros corredores ferroviarios, lo que beneficiará las exportaciones de los sectores minero, agroindustrial, energético y pesquero. Este proyecto se desarrolla mediante el trabajo conjunto del Gobierno Regional de Lambayeque, el Ejecutivo y la empresa privada Port Nexus.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, el puerto funcionará como punto de escala para embarcaciones con destino a Europa y Norteamérica, y se integrará al sistema nacional de cabotaje junto con los puertos de Chancay y Callao. Este megapuerto busca, además, posicionar a Eten como un hub logístico internacional, integrando a las regiones de Lambayeque, Cajamarca, San Martín y Loreto, y articulándose al Corredor Bioceánico Perú-Brasil.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

PUEDES VER: Megapuerto de Chancay supera los S/530 millones en recaudación y bate récord con cargamentos de cemento y vehículos

lr.pe

Según el gobernador regional Jorge Pérez Flores: "Este acontecimiento representa un paso importante para el fortalecimiento de la infraestructura portuaria en el norte del país. Quiero agradecer a la inversión privada que está apostando por Lambayeque. Nuestro objetivo es claro: convertirnos en un eje estratégico para el comercio internacional".

¿Por qué es importante el Puerto de Eten?

El Puerto de Eten es considerado una obra estratégica para el desarrollo del norte peruano. Su infraestructura permitirá manejar minerales, contenedores y carga multipropósito con tecnología de punta, reduciendo significativamente los costos logísticos. El proyecto no solo apunta a dinamizar el comercio exterior, sino también a generar más de 200.000 empleos directos e indirectos y beneficiar a más de 4 millones de personas de la macrorregión nororiente.

PUEDES VER: El megaproyecto de Lima Norte que uniría el puerto de Chancay con el del Callao: las dos obras claves para su funcionamiento

lr.pe

En conjunto, Eten se perfila como el corazón de un nuevo eje de desarrollo económico para el Perú y Sudamérica, al convertirse en un hub competitivo y sostenible dentro del Corredor Bioceánico Perú–Brasil. "No se trata solo de un puerto. Se trata del corazón de un nuevo eje de desarrollo para el Perú y Sudamérica. Es el punto de partida de un corredor bioceánico eficiente, competitivo y sostenible", sostuvo el gobernador de Lambayeque.

Notas relacionadas
Megapuerto de Corío en Arequipa: viabilidad técnica estará suspendida hasta que se presenten estudios de costo-beneficio

Megapuerto de Corío en Arequipa: viabilidad técnica estará suspendida hasta que se presenten estudios de costo-beneficio

LEER MÁS
Matarani pide 30 años más para enfrentar el avance de Marcona: ¿por qué es posible AHORA?

Matarani pide 30 años más para enfrentar el avance de Marcona: ¿por qué es posible AHORA?

LEER MÁS
De Arequipa a Shanghai en 30 días: Matarani se conecta con China y Brasil en tiempo récord

De Arequipa a Shanghai en 30 días: Matarani se conecta con China y Brasil en tiempo récord

LEER MÁS
Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

Trabajadores públicos tendrán aumento de sueldo y el pago de un bono único: estos regímenes serán los beneficiarios que cobrarán en Perú

LEER MÁS
Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

Si recibo mi sueldo por recibos por honorarios, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma previsional?

LEER MÁS
Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Desacreditada presidenta Dina Boluarte respaldará retiro AFP: "Las familias deben decidir cuándo usar su dinero"

Desacreditada presidenta Dina Boluarte respaldará retiro AFP: "Las familias deben decidir cuándo usar su dinero"

LEER MÁS
Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

Sigrid Bazán impulsa derogatoria de la reforma de pensiones: "Lo aprobado con aval del Gobierno es un refuerzo al rol de las AFP"

LEER MÁS
Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

Trabajadores públicos en Perú pueden solicitar un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir un simple requisito en 2025

LEER MÁS
Ciudadanos protestan en Lima y regiones: exigen al Congreso derogar la reforma de pensiones fujimorista

Ciudadanos protestan en Lima y regiones: exigen al Congreso derogar la reforma de pensiones fujimorista

LEER MÁS
Retiro AFP: respaldo de Dina Boluarte es falaz y cae en saco roto por trabas del fujimorismo

Retiro AFP: respaldo de Dina Boluarte es falaz y cae en saco roto por trabas del fujimorismo

LEER MÁS
Si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en Perú, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma del sistema de pensiones?

Si cobro mi sueldo por recibos por honorarios en Perú, ¿Sunat me sancionará si no aporto a la ONP o AFP tras reforma del sistema de pensiones?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Economía

Nueva Ley Agraria: gremios advierten retroceso en derechos laborales y fiscalización

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 12 de septiembre de 2025: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Doe Run Perú: Indecopi definiría elección de nuevo liquidador de empresa minera en menos de un mes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota