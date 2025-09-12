HOYSuscripcion LR Focus

Menos recaudación para el Perú: Zonas Económicas iniciarán sin pagar impuesto a la renta durante cinco años

Congreso aprobó por insistencia norma que brinda beneficios tributarios a las empresas que operen dentro de estas zonas. Se sumará a los S/26.000 millones que se dejarían de recaudar el próximo año.

Los operadores y usuarios no pagarán Impuesto a la Renta (IR) durante los primeros cinco años de funcionamiento en las ZEEP.
Los operadores y usuarios no pagarán Impuesto a la Renta (IR) durante los primeros cinco años de funcionamiento en las ZEEP.

Luego de varias idas y vueltas desde el Congreso y el Poder Ejecutivo, así como las sendas presiones de grupos empresariales, el Pleno del Parlamento aprobó por insistencia la "Ley que crea el tratamiento especial tributario y aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP)", contraviniendo las observaciones del Consejo Fiscal y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La norma, que ahora solo aguarda su publicación en el diario oficial El Peruano, brinda beneficios tributarios a las empresas que operen dentro de estas zonas. En concreto, los operadores y usuarios no pagarán Impuesto a la Renta (IR) durante los primeros cinco años de funcionamiento, lo que implica que el Estado deje de recaudar. Después de ese periodo, la tasa subirá de manera gradual hasta llegar al 15% entre los 20 y 25 años de operaciones.

Recordemos que el Estado peruano dejará de recaudar en 2026 alrededor de S/26.350 millones por beneficios tributarios otorgados a distintos sectores y actividades, según reza el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con estimaciones de la Sunat.

"Perú tendrá sus "paraísos fiscales". Dejamos de recaudar S/ 26.350 millones con beneficios tributarios y seguimos sumando", apuntó el exjefe de Sunat Luis Arias Minaya, quien sostiene que "habrá que demostrar que vendrá una inversión muy fuerte o solo traslado de empresas que hoy pagan IR". Además, advirtió que "transcurridos los primeros cinco años (de no pagar impuestos) no habrá cambio de razón social para gozar cinco años más de exoneración, y así al infinito".

Además, de acuerdo a la norma, las transacciones de bienes y servicios que se realicen dentro de las ZEEP estarán exoneradas del impuesto general a las ventas (IGV) y del impuesto selectivo al consumo (ISC), siempre que se trate de actividades permitidas.

Las actividades autorizadas incluyen procesos industriales, de ensamblaje y de servicios que generen valor agregado a las materias primas, según lo que defina el reglamento. También se permitirán servicios complementarios como cafeterías, restaurantes u otros similares, siempre que se desarrollen dentro de las Zonas Económicas Especiales Privadas, no tengan inversión mínima exigida y cuenten con autorización del operador privado.

En todos los casos, solo podrán acceder a estos beneficios las nuevas inversiones y no aquellas vinculadas a empresas que ya estén acogidas a algún régimen tributario vigente

