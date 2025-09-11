Congreso de la República anuncia la apertura de su cuenta de Kick | Foto: Composición LR/ Congreso de la República

Congreso de la República anuncia la apertura de su cuenta de Kick | Foto: Composición LR/ Congreso de la República

El Congreso de la República del Perú anunció en sus cuentas de Facebook, TikTok y Twitter la creación de su canal en la plataforma de streaming Kick, tras el reto lanzado por el alcalde de Ate, Franco Vidal. “¡Aceptamos el reto, alcalde Franco! ¡Nos sumamos a Kick!”, se lee en la publicación de la institución.

"Quiero invitar al Congreso de la República a que se sume a la plataforma de streaming Kick", fue el reto que realizo el alcalde Vidal y que el congreso respondió: "Franco, reto aceptado, El Congreso de la República se va a unir a la comunidad Kick para informar mucho más de cerca a la población", se escucha en el video publicado por la entidad gubernamental

Usuarios critican la apertura de cuenta de streaming en Kick del Congreso de la República

Tras el anuncio del Parlamento peruano, muchos usuarios criticaron la apertura de la cuenta con comentarios como: “¿En esto gastan los impuestos?”, “¿En serio, no tienen nada que hacer?”, “No esperen que los dibujitos los dejen transmitir tranquilos” y “¿Y si se ponen a legislar?”.

Por otra parte, algunos comenzaron a cuestionar cómo se manejarían los ingresos que podría generar la cuenta del Congreso en Kick, ya que esta plataforma permite monetizar si se cumplen ciertos requisitos. Entre los comentarios de las publicaciones se leía: “¿Qué harán con los ingresos generados por la plataforma de Kick?” y “¿Quién administrará el dinero que se genere con la plataforma?”.

En contraste, otros usuarios celebraron la iniciativa: “Esta propuesta permitirá llevar la legislación peruana a los más jóvenes” y “Es para llegar a los más jóvenes”.