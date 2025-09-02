Pasteurina regresa al mercado peruano tras más de 20 años: clásica gaseosa tiene sabor característico a hierbaluisa
La icónica bebida gaseosa Pasteurina regresa al mercado peruano tras más de veinte años. En su momento, estuvo presente en las mesas del país y fue parte de cada celebración.
Tras más de 20 años, la icónica bebida gaseosa, Pasteurina, regresa al mercado peruano. Gaseosa que ha estado presente en diversas mesas de las familias peruanas, ahora vuelve con el clásico sabor a hierbaluisa y con menos azúcar.
Inició su historia en la década de los años 80, cuando entonces se fabricaba a través de la empresa La Pureza SA, que estaba en el Cercado de Lima, muy cerca del Palacio de Justicia. El nombre de Pasteurina, se debe al sabio Louis Pasteur y desde hace años refrescó a los peruanos y peruanas.
Gaseosa Pasteurina tiene sabor icónico a hierbaluisa
Desde sus inicios, la bebida gaseosa, Pasteurina, llevó su sabor muy característico a hierbaluisa no solo a Lima, sino, estuvo muy presente en la parte central del Perú, llegando a competir con otras importantes marcas del entonces mercado peruano.
En los años 90, el costo de la bebida bordeaba entre S/1.60 y los S/2.00. Inicialmente, su eslogan fue, 'Vivir el Perú' y luego se modificó a 'La nueva forma de vivir del Perú'.
Actualmente, el relanzamiento de la gaseosa Pasteurina vendrá mejorada, según lo comunicó Javier Odiaga, gerente de Operaciones de Emperesa Yura S.R.L., la bebida traerá nuevos sabores y estarán libres de octógonos con bajo azúcar.