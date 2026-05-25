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Luiz Inácio Lula da Silva recibe radioterapia preventiva contra cáncer de piel en pleno año electoral

El Hospital Sirio-Libanés informó que Lula, de 80 años, mantendrá su agenda pública y compromisos oficiales durante el tratamiento, bajo supervisión médica.

Lula recibirá 15 sesiones de radioterapia superficial para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer de piel. Foto: AFP.
Lula recibirá 15 sesiones de radioterapia superficial para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer de piel. Foto: AFP.
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comenzó un tratamiento de radioterapia preventiva tras la operación realizada hace un mes para extraer un carcinoma basocelular del cuero cabelludo, informó el Hospital Sirio-Libanés de Brasilia. “Se optó por un tratamiento complementario superficial preventivo en el cuero cabelludo”, detalló el centro médico.

El protocolo consiste en 15 sesiones de radioterapia superficial, cada una de aproximadamente dos minutos, diseñadas para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer de piel más común. El equipo médico indicó que la medida no afectará la agenda del mandatario, quien continuará participando en actos públicos y compromisos oficiales bajo supervisión médica.

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La dermatóloga Cristina Abdalla, encargada de la intervención, calificó la lesión como “común” y relacionada con la exposición al sol. Como precaución, Lula estuvo usando sombrero Panamá y protector solar durante sus apariciones públicas.

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Antecedentes médicos de Lula da Silva

Lula, de 80 años y aspirante a un cuarto mandato en las elecciones de octubre, fue operado el 24 de abril de 2026. Su historial médico incluye un cáncer de laringe en 2011 y una hemorragia cerebral en diciembre de 2024 tras una caída doméstica, lo que motivó un seguimiento cercano de su salud durante su tercer mandato.

El líder mantiene su agenda y recientemente participó en un acto con rectores brasileños y africanos, con actividad física y buena movilidad pese a los tratamientos recientes. Las sesiones de radioterapia se extenderán aproximadamente tres semanas, tras lo cual el equipo médico evaluará la evolución y continuará con controles dermatológicos periódicos.

Seguridad y seguimiento

El boletín del hospital enfatizó que Lula no presenta secuelas que limiten sus funciones y que el tratamiento busca minimizar cualquier posibilidad de células cancerosas residuales. El mandatario continuará bajo vigilancia especializada, con estrictas recomendaciones para la protección cutánea.

Con este tratamiento, el presidente busca mantener su salud bajo control mientras se prepara para enfrentar los comicios de octubre, cuando Brasil elegirá presidente, gobernadores y renovará el Congreso. Cabe indicar que, a meses de estos comicios, tanto él como Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, se disputan el liderato en las encuestas.

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