HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Si tengo un préstamo o tarjeta de crédito, ¿puedo solicitar al banco que me quite el seguro de desgravamen tras nueva norma de la SBS?

La SBS publicó una resolución que ordena que los usuarios de préstamos no están obligados a contratar un seguro de desgravamen. Sin embargo, los créditos hipotecarios sí deben contar con esta póliza.

La SBS aprobó que el seguro de desgravamen sea opcional en los créditos de los bancos peruanos.
La SBS aprobó que el seguro de desgravamen sea opcional en los créditos de los bancos peruanos. | Foto: composición LR/IA/SBS

En marzo de 2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció que las personas que pidan un crédito en Perú podrán elegir si contratan el seguro de desgravamen. Este es un producto que permite pagar la deuda en caso de que los clientes fallezcan o sufran invalidez total y permanente.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La Resolución de la SBS N.° 00890-2025 establece que los préstamos que se ofrezcan desde septiembre de 2025 no deben contar obligatoriamente con el seguro de desgravamen. Sin embargo, surge la siguiente duda: ¿los créditos suscritos hasta el 31 de agosto podrían dejar de contratar el seguro?

PUEDES VER: Expertos aclaran qué sanción puedo recibir si edifico una casa sin licencia de construcción y ocurre un accidente

lr.pe

¿Puedo solicitar al banco que me quite el seguro de desgravamen de mi crédito?

En una entrevista para La República, Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la UPC, explicó que los usuarios de préstamos sí pueden solicitar a su banco que anule la contratación del seguro de desgravamen. No obstante, el pedido de dejar de pagar no se aplica de manera inmediata ni en el corto plazo.

De acuerdo con el especialista, las entidades bancarias contratan el seguro de desgravamen por un plazo específico y suelen renovarlo de manera anual. Por ejemplo, un crédito de consumo que se pagará en 5 años deberá suscribir esta póliza cada 12 meses. "Para los préstamos que están en vigencia, hay que esperar a que el banco envíe la comunicación cuando el período ya está por vencer", señaló.

PUEDES VER: Si dos personas mueren al mismo tiempo y son herederas una de otra ¿qué pasa con su herencia?

lr.pe

¿Puedo escoger la empresa para contratar el seguro de desgravamen?

Ojeda explicó que, además de elegir la contratación del seguro de desgravamen, los clientes podrán escoger la empresa aseguradora desde septiembre de 2025. De esta manera, la Resolución de la SBS N.° 00890-2025 genera una mayor competitividad en el mercado financiero peruano frente a la situación anterior a su entrada en vigencia.

El experto subrayó que los bancos están asociados con una empresa aseguradora particular, la cual ofrece el seguro de desgravamen, ya que ambas entidades forman parte del mismo grupo empresarial. Por tanto, la libre elección de los usuarios permitirá que busquen la opción más cómoda de acuerdo con su capacidad de pago.

PUEDES VER: Si no hago una recarga a mi celular prepago en Perú, ¿la operadora puede quitarme el número? Especialista y Osiptel aclaran

lr.pe

Si el titular del crédito fallece, ¿cómo el banco le cobra a los herederos?

Los bancos que ofrecen préstamos contemplan la posibilidad de que el solicitante no pueda pagar la deuda en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente. Por ello, la entidad bancaria buscará asegurar la recuperación de lo prestado a través de los familiares, denominados herederos, ahora que no será obligatorio contratar un seguro de desgravamen.

"El banco se va a cobrar en función a lo que el titular del crédito deja en herencia y no necesariamente sobre el patrimonio del heredero", aseguró Ojeda. Incluso, señaló que la evaluación crediticia tomará en cuenta si el solicitante cuenta con un patrimonio importante antes de entregar el préstamo.

En particular, el especialista advierte la posibilidad de que estos procesos representen sobrecostos para los bancos. En consecuencia, trasladarían este valor a la tasa del crédito que pidan los consumidores. Asimismo, recomendó que los usuarios revisen todas las opciones antes de contraer una deuda y, de ser el caso, el seguro de desgravamen.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Expertos aclaran qué sanción puedo recibir si edifico una casa sin licencia de construcción y ocurre un accidente

Expertos aclaran qué sanción puedo recibir si edifico una casa sin licencia de construcción y ocurre un accidente

LEER MÁS
Burnout: ¿en qué consiste la enfermedad que perjudica la salud mental y física de los trabajadores y cómo se puede prevenir?

Burnout: ¿en qué consiste la enfermedad que perjudica la salud mental y física de los trabajadores y cómo se puede prevenir?

LEER MÁS
Experto en ciberseguridad advierte sobre modalidad de estafa en Perú por llamadas y revela cómo evitarla: "Usan técnicas de ingeniería social"

Experto en ciberseguridad advierte sobre modalidad de estafa en Perú por llamadas y revela cómo evitarla: "Usan técnicas de ingeniería social"

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

Este distrito de Lima repartirá 5.000 panes con chicharrón gratis este lunes, 8 de septiembre: ¿dónde y a qué hora será el evento?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

LEER MÁS
Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

Jubilados de la ONP cobran pensión en estas fechas de septiembre 2025, según cronograma de pagos del Banco de la Nación

LEER MÁS
¿Se hereda la deuda de un familiar? Lo que debes saber con la nueva norma de la SBS

¿Se hereda la deuda de un familiar? Lo que debes saber con la nueva norma de la SBS

LEER MÁS
Trabajadores CAS cerca de tener CTS: Ejecutivo presentó proyecto de ley para viabilizar beneficio

Trabajadores CAS cerca de tener CTS: Ejecutivo presentó proyecto de ley para viabilizar beneficio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Economía

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 8 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Gobierno anuncia bonos de S/500 para familias peruanas en 2025: consulta si eres beneficiario y como cobrarlo en el Banco de la Nación

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota