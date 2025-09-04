¿Se hereda la deuda de un familiar? Lo que debes saber con la nueva norma de la SBS
Desde el 9 de septiembre de 2025, el seguro de desgravamen será obligatorio solo en créditos hipotecarios y opcional en otros préstamos.
- BCRP publica índice de reajuste diario para setiembre 2025: guía simple para actualizar deudas
- Ciberdelincuentes roban por llamada y mensajes de WhatsApp: "Te dejan endeudada por años"
A partir del martes 9 de septiembre de 2025, entra en vigencia la Resolución SBS N° 00890-2025, que cambia las reglas del seguro de desgravamen en el país. Ahora, este seguro será obligatorio únicamente para créditos hipotecarios, mientras que para préstamos personales y MYPE será opcional.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Esto ha generado preocupación entre los deudores y sus familiares: ¿significa que si un familiar fallece sin contar con seguro de desgravamen, los herederos asumirán la deuda?
Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School, aclara los escenarios:
- Cónyuge bajo sociedad de gananciales: Si el fallecido estaba casado bajo este régimen y adquirió la deuda durante el matrimonio, el banco podría exigir el pago al cónyuge.
- Herencia disponible: Si el fallecido estaba soltero o no aplicaba la sociedad de gananciales, la entidad financiera podría cobrar la deuda con los bienes heredados, pero solo hasta el valor de la herencia.
- Sin cónyuge ni herencia: La deuda “muere con el deudor”. No se puede cobrar a los familiares ni tocar su patrimonio personal.
En resumen, no todos los familiares asumirán automáticamente la deuda de un fallecido. La nueva normativa protege a los deudos limitando su responsabilidad al patrimonio del fallecido o al cónyuge en sociedad de gananciales.
¿Cómo saber si tienes deudas SBS?
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mantiene un registro de las deudas que las personas tienen con bancos, cajas municipales, financieras, cooperativas y otras entidades supervisadas. Consultar este registro es útil para conocer tu historial crediticio y evitar sorpresas al solicitar nuevos préstamos.
Pasos para consultar tus deudas:
- Ingresa a la web de la SBS:
Accede al portal oficial de la SBS: www.sbs.gob.pe.
- Ve a la sección de “Central de Información de Riesgos” (CIR):
Esta sección permite consultar deudas en todas las entidades financieras supervisadas.
- Regístrate o identifica tu consulta:
Necesitarás tu DNI y algunos datos personales para verificar tu identidad.
- Revisa tu reporte de deudas:
Una vez dentro, podrás ver:
- Tipo de deuda (crédito personal, tarjeta, hipotecario, MYPE, etc.)
- Monto adeudado
- Entidad financiera que emitió el crédito
- Estado de la deuda (vigente, morosa, pagada)