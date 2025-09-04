¿Se hereda la deuda de un familiar? Lo que debes saber con la nueva norma de la SBS

La medida genera incertidumbre sobre la responsabilidad de los herederos ante deudas. Foto: composición/Andina

A partir del martes 9 de septiembre de 2025, entra en vigencia la Resolución SBS N° 00890-2025, que cambia las reglas del seguro de desgravamen en el país. Ahora, este seguro será obligatorio únicamente para créditos hipotecarios, mientras que para préstamos personales y MYPE será opcional.

Esto ha generado preocupación entre los deudores y sus familiares: ¿significa que si un familiar fallece sin contar con seguro de desgravamen, los herederos asumirán la deuda?

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School, aclara los escenarios:

Cónyuge bajo sociedad de gananciales: Si el fallecido estaba casado bajo este régimen y adquirió la deuda durante el matrimonio, el banco podría exigir el pago al cónyuge. Herencia disponible: Si el fallecido estaba soltero o no aplicaba la sociedad de gananciales, la entidad financiera podría cobrar la deuda con los bienes heredados, pero solo hasta el valor de la herencia. Sin cónyuge ni herencia: La deuda “muere con el deudor”. No se puede cobrar a los familiares ni tocar su patrimonio personal.

En resumen, no todos los familiares asumirán automáticamente la deuda de un fallecido. La nueva normativa protege a los deudos limitando su responsabilidad al patrimonio del fallecido o al cónyuge en sociedad de gananciales.

¿Cómo saber si tienes deudas SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mantiene un registro de las deudas que las personas tienen con bancos, cajas municipales, financieras, cooperativas y otras entidades supervisadas. Consultar este registro es útil para conocer tu historial crediticio y evitar sorpresas al solicitar nuevos préstamos.

Pasos para consultar tus deudas: