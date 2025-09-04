HOYSuscripcion LR Focus

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias?
Economía

¿Se hereda la deuda de un familiar? Lo que debes saber con la nueva norma de la SBS

Desde el 9 de septiembre de 2025, el seguro de desgravamen será obligatorio solo en créditos hipotecarios y opcional en otros préstamos.

La medida genera incertidumbre sobre la responsabilidad de los herederos ante deudas. Foto: composición/Andina
A partir del martes 9 de septiembre de 2025, entra en vigencia la Resolución SBS N° 00890-2025, que cambia las reglas del seguro de desgravamen en el país. Ahora, este seguro será obligatorio únicamente para créditos hipotecarios, mientras que para préstamos personales y MYPE será opcional.

Esto ha generado preocupación entre los deudores y sus familiares: ¿significa que si un familiar fallece sin contar con seguro de desgravamen, los herederos asumirán la deuda?

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de la Pacífico Business School, aclara los escenarios:

  1. Cónyuge bajo sociedad de gananciales: Si el fallecido estaba casado bajo este régimen y adquirió la deuda durante el matrimonio, el banco podría exigir el pago al cónyuge.
  2. Herencia disponible: Si el fallecido estaba soltero o no aplicaba la sociedad de gananciales, la entidad financiera podría cobrar la deuda con los bienes heredados, pero solo hasta el valor de la herencia.
  3. Sin cónyuge ni herencia: La deuda “muere con el deudor”. No se puede cobrar a los familiares ni tocar su patrimonio personal.

En resumen, no todos los familiares asumirán automáticamente la deuda de un fallecido. La nueva normativa protege a los deudos limitando su responsabilidad al patrimonio del fallecido o al cónyuge en sociedad de gananciales.

¿Cómo saber si tienes deudas SBS?

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) mantiene un registro de las deudas que las personas tienen con bancos, cajas municipales, financieras, cooperativas y otras entidades supervisadas. Consultar este registro es útil para conocer tu historial crediticio y evitar sorpresas al solicitar nuevos préstamos.

Pasos para consultar tus deudas:

  1. Ingresa a la web de la SBS:
    Accede al portal oficial de la SBS: www.sbs.gob.pe.
  2. Ve a la sección de “Central de Información de Riesgos” (CIR):
    Esta sección permite consultar deudas en todas las entidades financieras supervisadas.
  3. Regístrate o identifica tu consulta:
    Necesitarás tu DNI y algunos datos personales para verificar tu identidad.
  4. Revisa tu reporte de deudas:
    Una vez dentro, podrás ver:
    • Tipo de deuda (crédito personal, tarjeta, hipotecario, MYPE, etc.)
    • Monto adeudado
    • Entidad financiera que emitió el crédito
    • Estado de la deuda (vigente, morosa, pagada)
