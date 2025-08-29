HOYSuscripcion LR Focus

Reniec dejará de emitir DNI azul y amarillo
Economía

Fonavi: Reintegro 4 paga a los beneficiarios en el Banco de la Nación, según el cronograma establecido con el último dígito del DNI

El Reintegro 4 del Fonavi ha comenzado a pagar a más de 70.000 beneficiarios en todo el país desde el 28 de agosto. Los adultos mayores pueden cobrar en el Banco de la Nación de acuerdo al cronograma establecido.

Fonavi paga el Reintegro 4 a los fonavistas, según el cronograma establecido en el Banco de la Nación.
Fonavi paga el Reintegro 4 a los fonavistas, según el cronograma establecido en el Banco de la Nación. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reintegro 4 del Fonavi ya inició los pagos a más de 70.000 beneficiarios a nivel nacional. Desde el 28 de agosto, muchos adultos mayores han podido acercarse a las agencias del Banco de la Nación para hacer el cobro. Sin embargo, a comparación de otros pagos, se ha establecido un cronograma que ordena el proceso de la devolución de aportes.

Este consiste en que, los beneficiarios deben ver el último dígito de su DNI para acercarse al Banco de la Nación en determinada fecha. Por ejemplo, el jueves 28 cobraron quienes cuyo último número de su DNI termine en 0 o 1. Asimismo, quienes cobraron el 29 de agosto, fueron aquellos cuyo último número de su DNI termina en 2 y 3.

PUEDES VER: Reintegro 4 del Fonavi: consulta HOY el link oficial y solo con DNI si eres beneficiario para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

Reintegro 4: beneficiarios cobran según el cronograma del Banco de la Nación

En esa línea, el pago del Reintegro 4 se reanuda desde el lunes 1 de septiembre. Los beneficiarios que tengan el número 4 y 5 como último dígito en su DNI cobrarán en esa fecha. Asimismo, quienes tengan el 6 y 7, pueden hacerlo el martes 2 de septiembre y quienes tenga el 8 y 9, pueden acercarse el miércoles 3 de septiembre.

Es importante señalar que, no existen tiempo máximo o límite para que un beneficiario pueda cobrar su dinero. El cronograma tiene el objetivo de mantener un orden y evitar largas colas. Puedes esperar y cobrar en otras fechas para evitar las aglomeraciones portando tu DNI.

PUEDES VER: Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

¿Cómo saber si soy beneficiario del Reintegro 4?

Estos son los beneficiarios que cobran el Fonavi Reintegro 4

La resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa el pago a los fonavistas a través del Reintegro 4, fija a los siguientes beneficiarios a nivel nacional. Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

