Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Economía

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El Reintegro 4 del Fonavi iniciará su pago el 28 de agosto de 2025, según Jorge Milla, representante de la Fenaf-Perú, beneficiando a 73.739 adultos mayores en todo el Perú.

Fonavi iniciará el pago del Reintegro 4 a más de 70.000 beneficiarios en el Perú.
Fonavi iniciará el pago del Reintegro 4 a más de 70.000 beneficiarios en el Perú. | Foto: Composición LR/Andina.

El Reintegro 4 del Fonavi ya tiene fecha de pago, según comunicó Jorge Milla, representante de la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf- Perú) para La República. Esta noticia alegra a miles de adultos mayores que aportaron al Fondo Nacional de Vivienda y hoy guardan para acceder a cobrar la devolución de aportes en las agencias del Banco de la Nación.

En esa línea, desde el jueves 28 de agosto del año 2025, se estará pagando a los 73.739 beneficiarios del Reintegro a nivel nacional. Este nuevo padrón permitirá seguir pagando la deuda que tiene el Estado para con los adultos mayores que dieron aportes al extinto Fonavi.

PUEDES VER: Fonavi 2025: revisa todas las listas y grupos de reintegro aprobados para cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi inicia pago desde el 28 de agosto

En conversación con La República, Jorge Milla, enfatizó que desde la próxima semana se iniciará con las aprobaciones de documentación respectiva sobre el Reintegro 4. "El martes (26) aprobamos la Resolución Administrativa y firmamos el Padrón", acto seguido el miércoles 27 se publicará el nuevo padrón de beneficiarios en el diario oficial El Peruano lo que permitirá que desde el jueves 28 de agosto, los beneficiarios acceden a cobrar en las agencias del Banco de la Nación. Se precisó que para el cuarto grupo de reintegro se ha desembolsado más de 255 millones de soles y así se dé inicio al respectivo pago.

¿Quiénes serán los beneficiarios del Reintegro 4?

Según la información brindada por el representante de la (Fenaf- Perú), Jorge Milla, los beneficiarios del Reintegro 4 serán aquellos adultos mayores con más de 68 años de edad, que, además, no hayan cobrado ninguna lista ni grupo de reintegro. Asimismo, se considerará aquellos fonavistas fallecidos, cuyos herederos podrán hacer el cobro debido. Estos últimos beneficiarios deben haber tenido 89 años como mínimo.

PUEDES VER: Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

¿Qué fue el Fonavi?

El Fonavi, o Fondo Nacional de Vivienda, fue un sistema implementado en Perú para recaudar fondos destinados a proyectos de vivienda social. Esta iniciativa buscaba ayudar a los ciudadanos de menores recursos a acceder a viviendas adecuadas y asequibles.

