Fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 ya pueden cobrar en el Banco de la Nación.

Fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 ya pueden cobrar en el Banco de la Nación.

El Reintegro 4 del Fonavi ya inició el pago a más de 70.000 adultos mayores que hicieron sus respectivos aportes al extinto fondo. En esa línea, mucho de los adultos mayores que aún no cobran la devolución de aportes en el Banco de la Nación se preguntan si habrá una fecha límite para hacer el cobro.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Por ello, es importante tener conocimiento sobre el pago del Reintegro 4 a nivel nacional. Los beneficiarios del Fonavi no tienen fecha límite para hacer el cobro de la devolución, por lo que, pueden acercarse a cobrar este último padrón aprobado o incluso los anteriores.

Reintegro 4: ¿existe fecha límite para cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación?

Miles de fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 deben conocer que no hay una fecha máxima para que puedan acercarse a las agencias del Banco de la Nación y realizar el debido cobro de la devolución de aportes en 2025.

Desde el 28 de agosto, muchos adultos mayores se han acercado junto a su DNI para realizar el cobro del dinero que durante muchos años aportaron.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Reintegro 4 del Fonavi en 2025?

Para cobrar el Reintegro 4 del Fonavi los exaportantes deben consultar en la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi el link o enlace de consulta. Sigue estos pasos para saber si cobras en el padrón del Reintegro 4: