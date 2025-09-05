Reintegro 4 del Fonavi: ¿existe fecha límite para cobrar el dinero en las agencias del Banco de la Nación este 2025?
El Fondo Nacional de Vivienda ya inició el pago del Reintegro 4, que beneficia a 73.739 adultos mayores a nivel nacional. Muchos se preguntan si habrá una fecha máxima para que se acerquen a cobrar la devolución de aportes.
- ¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación
El Reintegro 4 del Fonavi ya inició el pago a más de 70.000 adultos mayores que hicieron sus respectivos aportes al extinto fondo. En esa línea, mucho de los adultos mayores que aún no cobran la devolución de aportes en el Banco de la Nación se preguntan si habrá una fecha límite para hacer el cobro.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Por ello, es importante tener conocimiento sobre el pago del Reintegro 4 a nivel nacional. Los beneficiarios del Fonavi no tienen fecha límite para hacer el cobro de la devolución, por lo que, pueden acercarse a cobrar este último padrón aprobado o incluso los anteriores.
PUEDES VER: ¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación
Reintegro 4: ¿existe fecha límite para cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación?
Miles de fonavistas beneficiarios del Reintegro 4 deben conocer que no hay una fecha máxima para que puedan acercarse a las agencias del Banco de la Nación y realizar el debido cobro de la devolución de aportes en 2025.
Desde el 28 de agosto, muchos adultos mayores se han acercado junto a su DNI para realizar el cobro del dinero que durante muchos años aportaron.
PUEDES VER: Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos
¿Cómo saber si soy beneficiario del Reintegro 4 del Fonavi en 2025?
Para cobrar el Reintegro 4 del Fonavi los exaportantes deben consultar en la plataforma oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi el link o enlace de consulta. Sigue estos pasos para saber si cobras en el padrón del Reintegro 4:
- Ingresar a la web oficial de la Secretaría Técnica del Fonavi.
- Ir a la opción 4, denominada 'Consulte AQUÍ si es beneficiario del Cuarto Grupo, Reintegro - Agosto 2025'.
- En tipo de documento, seleccionar cualquiera de las opciones disponibles.
- Digitar el número de Documento Nacional de Identidad.
- Colocar el código captcha.
- Clic en consultar.