Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Economía

Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

El Fonavi ha aprobado el padrón del Reintegro 4, permitiendo que más de 73.739 beneficiarios. Además, se establece el monto mínimo que podrán cobrar en el Banco de la Nación.

Nuevo padrón del Reintegro 4 establece el monto mínimo de pago para los fonavistas beneficiarios.
Nuevo padrón del Reintegro 4 establece el monto mínimo de pago para los fonavistas beneficiarios.

El Fonavi aprobó el padrón del Reintegro 4, tras la oficialización en el diario oficial El Peruano, desde el jueves 28 de agosto, los beneficiarios fonavistas ya podrán acceder al cobro de sus aportes en las agencias del Banco de la Nación.

En esa línea, serán 73.739 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda, quienes serán beneficiarios del Cuarto grupo de Reintegros. La resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, ofrece lineamiento claro sobre el proceso de pagos, lista de beneficiarios y hasta el monto mínimo para los adultos mayores.

PUEDES VER: Reintegro 4: oficializan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Fonavi: ¿cuál es el monto mínimo que cobran los fonavistas del Reintegro 4?

El nuevo padrón del Reintegro 4, publicado en El Peruano, establece cuál es el monto mínimo al que los beneficiarios podrán acceder. Para este cuarto grupo de reintegro, se cobrará como mínimo S/40, así lo ha fijado la Comisión Ad Hoc. Por lo que, desde el jueves 28 de agosto, los fonavistas podrán cobrar en las agencias del Banco de la Nación.

PUEDES VER: Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: lista de beneficiarios

A través de la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa el pago a los fonavistas a través del Reintegro 4, se establecen los siguientes beneficiarios a nivel nacional.

Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, también se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4: oficializan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Reintegro 4: oficializan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Retiro AFP 2025 en pausa: propuestas para liberar hasta S/21.400 deberán esperar nueva legislatura

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Pensión 65 en agosto 2025: más de 200.000 adultos mayores serán beneficiados, ¿cómo saber si estoy en lista?

Reintegro 4: oficializan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Reintegro 4: oficializan pago a más de 73.000 fonavistas desde el 28 de agosto en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi: ¿cómo podré saber si estoy en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación?

Reintegro 4 del Fonavi tiene fecha de pago: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto, vía Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi tiene fecha de pago: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto, vía Banco de la Nación

Congresista Sigrid Bazán propone crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación tributaria

Congresista Sigrid Bazán propone crear el impuesto a los bienes de lujo para ampliar la recaudación tributaria

Congreso busca que el Banco Central de Reserva custodie el oro extraído legalmente por empresas mineras

Congreso busca que el Banco Central de Reserva custodie el oro extraído legalmente por empresas mineras

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

