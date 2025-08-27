Reintegro 4: este es el pago mínimo que reciben los beneficiarios del Fonavi para cobrar en el Banco de la Nación 2025

Nuevo padrón del Reintegro 4 establece el monto mínimo de pago para los fonavistas beneficiarios. | Foto: Composición LR/Andina.

Nuevo padrón del Reintegro 4 establece el monto mínimo de pago para los fonavistas beneficiarios. | Foto: Composición LR/Andina.

El Fonavi aprobó el padrón del Reintegro 4, tras la oficialización en el diario oficial El Peruano, desde el jueves 28 de agosto, los beneficiarios fonavistas ya podrán acceder al cobro de sus aportes en las agencias del Banco de la Nación.

En esa línea, serán 73.739 exaportantes al Fondo Nacional de Vivienda, quienes serán beneficiarios del Cuarto grupo de Reintegros. La resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, ofrece lineamiento claro sobre el proceso de pagos, lista de beneficiarios y hasta el monto mínimo para los adultos mayores.

Fonavi: ¿cuál es el monto mínimo que cobran los fonavistas del Reintegro 4?

El nuevo padrón del Reintegro 4, publicado en El Peruano, establece cuál es el monto mínimo al que los beneficiarios podrán acceder. Para este cuarto grupo de reintegro, se cobrará como mínimo S/40, así lo ha fijado la Comisión Ad Hoc. Por lo que, desde el jueves 28 de agosto, los fonavistas podrán cobrar en las agencias del Banco de la Nación.

Reintegro 4 del Fonavi: lista de beneficiarios

A través de la resolución administrativa N.º 490-2025/CAH-LEY N.º 29625, que oficializa el pago a los fonavistas a través del Reintegro 4, se establecen los siguientes beneficiarios a nivel nacional.

Los adultos mayores o iguales a 68 años de edad, con discapacidad o enfermedad grave, o terminal, forman parte de este nuevo padrón. Asimismo, también se agrupa a los fonavistas fallecidos que tuvieron 89 años o más hasta el 31 de julio del año 2025, de estos últimos titulares, podrán acceder a cobrar los herederos.